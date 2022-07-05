GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI - Son Dakika
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GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI

05.07.2022 10:13

Adana'nın Seyhan ilçesinde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu kontrol eden Kerem C.?nin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, arkasındaki kasaya sırtını dayayıp, ayakları ile gidonu kontrol eden Kerem C.?nin tehlikeli yolculuğu, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kimliği motosiklet plakasından tespit edilen Kerem C.'ye 4 bin 458 TL ceza kesildi.

Kentte D-400 yolunda motosikletle giden Kerem C.'nin gidonu ayakları ile kullanıp, trafikte tehlikeye aldırış etmemesi, başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Arkasındaki kasaya sırtını dayayarak ilerleyen Kerem C., bir süre sonra gözden kayboldu. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, plakasından Kerem C.?yi tespit edip, seyir halindeyken takibe aldı. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda durdurulan Kerem C.?ye 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'kask takmamak', 'sigortasız araç kullanmak' ve 'seyir emniyetini ihlal etmek'ten toplam 4 bin 458 TL ceza uygulandı. Motosiklet ise çekilerek, trafikten menedildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI - Son Dakika

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SON DAKİKA: GİDONU AYAKLARIYLA KONTROL EDEN MOTOSİKLETLİYE PARA CEZASI - Son Dakika
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