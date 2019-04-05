Giffey'in Koltuğu Sallantıda: Hızla Parladı, Çabuk mu Sönecek?

BERLİN'in Neukölln İlçe Belediye Başkanı iken büyük koalisyonda Federal Aile Bakanlığı
koltuğuna oturarak partisi SPD içinde de önemli bir konuma yükselen Franziska Giffey, tüm gücünü kaybetmekle karşı karşıya. Berlin
Hür Üniversitesi, Bakan Giffey'in doktora çalışmasında intihal yapıp yapmadığıyla ilgili başlattığı çalışmanın sonuna geldi. Üniversite, kararını önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyuracak.
KAYBETMESİ KAÇINILMAZ OLACAK
Giffey'in doktora çalışmasında alıntı yaptığı kesinleşirse, koltuğunu kaybetmesi kaçınılmaz olacak. Daha önce aynı durumda bulunan iki federal bakan da koltuklarını bırakmak zorunda kalmıştı. CSU'lu eski Federal Savunma Bakanı Karl Theodor zu Guttenberg, bakanlık yaptığı sırada doktora çalışmasındaki intihalın ortaya çıkmasından sonra 2011 yılında hem bakanlıktan istifa etmiş hem de politik arenadan çekilmişti.NAHLES, İKİ BAKANIN DA İSTİFASINI İSTEMİŞTİ
Aynı şekilde CDU'lu eski Fedeal Eğitim ve Bilim Bakanı Annette Schavan
da intihal nedeniyle bakanlık koltuğunu yitirmişti. İki bakanın intihal yaptıklarının ortaya çıkmasından sonra en büyük tepki de Giffey'in partisi SPD'den gelmişti. SPD Genel Başkanı Andrea Nahles ile Federal Meclis Başkanvekili Thomas Oppermann o dönemde hem zu Guttenberg'in hem de Schavan'ın istifalarını isteyen isimlerin başında geliyordu.