Son Dakika Haberleri: Gigabyte'ın İlk Oyuncu Monitörü: Aorus Ad27qd İncelemesi

Gigabyte'ın İlk Oyuncu Monitörü: Aorus Ad27qd İncelemesi

50 dakika önce

Gigabyte oyuncu ürünlerini sunduğu AORUS markası altında ve AD27QD modeliyle monitör pazarına girdi.

Gigabyte oyuncu ürünlerini sunduğu AORUS markası altında ve AD27QD modeliyle monitör pazarına girdi. 27 inç, 1440p, 144 Hz 1 Ms MPRT, HDR ve FreeSync özellikleri yanında yazılım özellikleri ile de dikkat çekiyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 07:12 Kaynak: Youtube

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