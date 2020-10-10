GİGDER Başkanı Akbal'dan "Suudi Arabistan" ile ilgili değerlendirme Açıklaması

Gayrimenkul Yurtdışı Tanıtım Derneği (GİGDER) Başkanı Ömer Faruk Akbal, Suudi Arabistan vatandaşlarının en güvenli ve kazançlı limanının Türkiye olduğunu belirterek, "Sağlıklı ve sürdürülebilir karşılıklı yatırımlar hem Türkiye'nin hem de Suudi Arabistan'ın finansal istikrarı için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

GİGDER'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Ömer Faruk Akbal, gayrimenkul sektörünün ihracatı konusunda önemli paydaşlardan Suudi Arabistan ile ilişkilerin daha çok gelişmesine özel önem verdiklerini kaydetti.

Akbal, kutuplaştırılmaya çalışılan dünyada, örnek gösterilen ülke kardeşliğinin, iki ülke vatandaşlarının çabasıyla sürdürüldüğünü anlatarak, "Kıskanılan kardeşlik, ticari ve ekonomik ilişkilerimize zarar verme çabalarına meydan vermektedir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, tüm insanlığın olduğu gibi dost ve kardeş Suudi halkı için de en güvenli ülke olduğuna işaret eden Akbal, "Türkiye vatandaşları olarak da Suudi Arabistan'ın bizim için ayrı bir yeri vardır. Bu güven, iş birliği ve kardeşliği devam ettirmek için güvenilir iki liman arasındaki ticarete de yansımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Akbal, gayrimenkul sektöründe en önemli misafirlerden birinin, Suudi Arabistan vatandaşları olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son yıllarda Türkiye'den gayrimenkul alımında hep ilk 3 arasında yer alan Suudi kardeşlerimiz ülkemizi kendi evi gibi görmektedirler. Ancak son günlerde Türkiye'yi ikinci evi gören Suudi kardeşlerimizden para transferinde engellemeler yaşadıkları konusunda çok ciddi uyarılar alıyoruz. Kendi evi gibi görerek bir gayrimenkul sahibi olmak isteyen, hazırlık yapan, planlayan ve arzulayan Suudi Arabistan vatandaşı kardeşlerimiz, son zamanlarda giderek ölçüsü artan bazı engellemelere maruz kalmaktadır. Sorunun çözümüne yönelik dostlarımızla yürüttüğümüz çalışmalarımız devam ediyorken Türkiye menşeli ürünlerin de benzer engellemelerle karşılaştığını öğrenmek her bir Türkiye vatandaşı gibi bizleri de üzmektedir."

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası yatırımı en doğru yapanlardan olan Suudi Arabistanlı vatandaşların en güvenli ve kazançlı limanının Türkiye olduğunu belirten Akbal, "Sağlıklı ve sürdürülebilir karşılıklı yatırımlar hem Türkiye'nin hem de Suudi Arabistan'ın finansal istikrarı için vazgeçilmezdir." ifadelerini kullandı.

Akbal, Türkiye ve Suudi Arabistan kardeşliği nedeniyle ilişkilerin karşılıklı diyalog ve iş birliği ile dünden daha iyi olacağına inandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği olarak, muhataplarımız nezdinde tüm açıklığıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Birliktelikte iki büyük ülkenin ancak birbirlerine güç verdiği gerçeğinden hareketle hızla normale dönüşeceğine inanıyoruz."