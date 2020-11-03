GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı - Son Dakika

GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı

03.11.2020 15:33
GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı, System.String[]

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

Gayrimenkul Yurt Dışı Tanıtım Derneği (GİGDER), yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştiricilerin lisanslanması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na başvurdu.

GİGDER'den yapılan açıklamada, son dönemde bazı pazarlama firmalarının, hileli reklamlar vererek 250 bin dolar karşılığında gayrimenkul satın alan yabancı yatırımcıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alabilmesine ilişkin kanunu kötüye kullanıldığı yönünde haberlerin gelmeye başladığı anımsatıldı.

Bunun önüne geçmek için GİGDER'in yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması için girişimde bulunduğu bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan GİGDER Başkanı Ömer Faruk Akbal, yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterlerini belirlediklerini kaydetti.

Akbal, "Yabancıya satış yapan gayrimenkul geliştiricileri, proje satış pazarlama ve danışmanlık firmalarının lisanslanması için mevzuat önerimizi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunduk. Sürecin takipçisiyiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yabancıya konut satışının 2016'da 18 bin seviyesinde olduğunu hatırlatan Akbal, bu sene sonunda pandemiye rağmen söz konusu rakamın 2 katına ulaşılacağını aktardı.

Akbal, "Bir-iki sene içerisinde yıllık 50 bin rakamının aşılması hedefleniyor. Bu, Portekiz'in yabancıya sattığı konut adedinin iki katı demek. Ayrıca 60 bin bandında seyreden İspanya, Fransa ve İtalya'yı da neredeyse birkaç yıl içinde yakalayabileceğimize işaret ediyor." yorumunu yaptı.

"Yaşanabilecek olumsuzluklar ülkemize kaybettirir"

GİGDER Başkanı Akbal, böyle bir ligde mücadele ederken, içeride Türkiye'yi zora düşürecek her türlü olumsuzluğun ülkeye kaybettireceğini belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

"Tam da bu sebeple yabancıya gayrimenkul satışının lisanslanması ve sektörün düzenlenmesi için girişimlerde bulunduk. Bu bağlamda yabancıya taşınmaz ticareti yapan pazarlama şirketleri, acenteler ve geliştirici firmaların lisanslanması için yetkilendirme kriterleri hazırladık. Bu tür olumsuz örneklerin de önüne geçmek amacıyla, çalışmalarımızı bakanlığa ilettik. İTO'nun meslek komitelerinde de bu konuyu gündeme taşıdık. Amacımız mağduriyetlerin tamamen önüne geçmek ve sektörümüzde yüksek standardizasyonu sağlamaktır. Hep yüksek motivasyon ve dikkatle çalışıyor; gelecek 10 yılın yol planını çiziyoruz."

Akbal, oluşturmayı amaçladıkları memnuniyet ortamı sayesinde Türkiye'den konut alımı yapan pazarları çeşitlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Gayrimenkul, Yabancı, Türkiye, konut, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi GİGDER: Yabancıya konut satışı lisanslı olmalı - Son Dakika Ekonomi


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