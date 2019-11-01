Son Dakika Haberleri: Gigi Datome, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında
Son Dakika Spor Gigi Datome, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında

Gigi Datome, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında

7 saat önce

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, EuroLeague tarafından son 10 yıla damga vuran isimler arasında gösterildi.

Gigi Datome, EuroLeague'de son 10 yılın en iyileri arasında, System.String[]

Fenerbahçe Beko'nun İtalyan oyuncusu Gigi Datome, EuroLeague tarafından son 10 yıla damga vuran isimler arasında gösterildi. Bu listede daha önce sarı-lacivertlilerin Yunan oyun kurucusu Kostas Sloukas da yer aldı.

EuroLeague tarafından bu sezon başlatılan "All-Decade Nominee" içeriği kapsamında Kostas Sloukas'tan sonra Fenerbahçe Beko'dan ismi açıklanan diğer oyuncu, Gigi Datome oldu. Gigi Datome, sarı-lacivertli formayı giydiği 2015-16 sezonundan bu yana Fenerbahçe Beko ile üst üste dört Final Four oynarken, 2017 yılında İstanbul'da yapılan Final Four organizasyonunda EuroLeague şampiyonluğu yaşadı.

İtalyan basketbolcu, yüzde 43,6 ile EuroLeague'de son 10 yılın en yüksek üç sayı yüzdesine sahip oyuncu konumunda yer alıyor. 32 yaşındaki oyuncu aynı zamanda yüzde 91,1'lik isabet oranıyla da EuroLeague tarihinde en iyi 6'ncı dereceye sahip.

"All-Decade Nominee" kapsamında EuroLeague tarafından toplamda 50 aday açıklanacak. Tüm adayların açıklanmasının ardından, taraftarların katılımına açılacak oylamanın sonucunda, EuroLeague'in son 10 yılına damga vuran 10 oyuncu belirlenecek.

EuroLeague tarafından şu ana kadar açıklanan isimler arasında şu oyuncular yer alıyor:

Kostas Sloukas, Gigi Datome, Ioannis Bourousis, Ante Tomic, Cory Higgins, Mike Batiste, Rudy Fernandez, Devin Smith, Georgios Printezis, Victor Khryapa


Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 01:25 Kaynak: DHA
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