Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak - Son Dakika
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Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

07.03.2022 16:45
Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'deki duruma atıfta bulunarak "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.

Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.

Hadid, savaşın bedelini liderlerin değil masum hayatların ödediğini kaydederek "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin, ellerinizi Filistin'den çekin, barış, barış, barış." ifadelerini kullandı.

Aralarında tasarımcı Donatella Versace, Danimarkalı süper model Helena Christensen, Filistinli-Kanadalı tasarımcı Leen Al Ghouti ve model Mariacarla Boscono'nun da bulunduğu birçok isim Hadid'in paylaşımına yorum yaptı.

Gigi Hadid, model arkadaşlarını da bağış yapmaya çağırdı.

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Gigi Hadid, Sonbahar, Filistin, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gigi Hadid defile kazancını Ukrayna ve Filistin için bağışlayacak - Son Dakika


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