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Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga - Son Dakika

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

05.06.2021 15:56
Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga, System.String[]

YARI ÇIPLAK KAVGA28 yaşındaki Malik, önceki gece New York'ta bir barın önünde kimliği bilinmeyen bir kişiyle önce ağız dalaşına girdi sonra da kavga etmeye başladı.

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YARI ÇIPLAK KAVGA

28 yaşındaki Malik, önceki gece New York'ta bir barın önünde kimliği bilinmeyen bir kişiyle önce ağız dalaşına girdi sonra da kavga etmeye başladı. Öfkeden deliye döndüğü o anlarda Zayn Malik'in üstsüz olması da dikkat çekti.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

BARIN KAPISININ ÖNÜNDE DURUYORDU

İnternetteki TMZ sitesinin haberine göre kavga, gece yarısından sonra saat 02: 00 sıralarında meydana geldi. New York, Eastvillage'de bulunan Amsterdam Billiard Club'da eğlenen Zayn Malik bir ara sigara içmek için dışarıya çıktı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

ÖNCE KÜFÜRLÜ AĞIZ DALAŞI

O sırada da Malik'in eğlendiği barın hemen yanında bulunan Little Sister Lounge adlı bir başka bardan bir grup çıktı. Onlardan biri Malik'e bir şeyler söyledi. Malik de bunun üzerine "Ne diyorsun sen?" diyerek küfürle karşılık verdi. İddialara göre aynı adam Zayn Malik'e homofobik sözler sarf edince, ünlü şarkıcı iyice sinirlendi ve ağız dalaşı giderek kavgaya dönüştü. Bu sırada Zayn Malik'le kavgaya girişen diğer adamın arkadaşları ikisini ayırmaya çalıştı. Fakat Malik'in sakinleşmesi bir türlü mümkün olmadı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

O ANLARIN GÖRÜNTÜLENDİ

Daha sonra Zayn Malik ve kavga ettiği adam ayrıldı. Ünlü şarkıcının; kavga sırasında üstsüz olması ise dikkat çekti. Malik ile diğer kişinin kavgası da videolara yansıdı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

KISA SÜRE ÖNCE KIZ BABASI OLDU

Zayn Malik, sevgilisi Gigi Hadid ve kızı Khai ile birlikte New York'ta yaşıyor. Kavga sırasında Malik'in yanında Gigi Hadid bulunmuyordu. One Direction adlı müzik grubuyla adını duyurduktan sonra kariyerine solo olarak devam etme kararı alan Zayn Malik, babalık ile iş yaşamını birlikte yürütmek için büyük bir gayret sarf ettiğini anlatmıştı bir röportajında.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

GÜNDÜZ KIZI VE SEVGİLİSİYLE VAKİT GEÇİRİYOR

Gigi Hadid ile birlikteliğinden Khai adını verdikleri yedi aylık bir kızı bulunan Malik, gündüz saatlerinin büyük bir bölümünü ailesiyle geçirdiğini belirtmişti. Müzik çalışmaları için ise gece saatlerini ayırdığını söylemişti. Zayn Malik bir podcast yayınında " Küçük kızımla çok fazla vakit geçiriyorum. Kendime ayırdığım zamanlarda ise şarkı yazıyorum" diye anlatmıştı baba olduktan sonra değişen yaşamını.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga
UYUM SAĞLAMAK ZOR OLMADI

Malik, kızı Khai'nin dünyaya gelmesinden sonra hayatlarının tamamen değiştiğini belirtip "Bu hayatın gerçekten de farklı bir aşaması. Ama buna uyum sağlamak çok kolay oldu. Gigi ve benim için Khai'yle birlikte yaşamak çok kolay oluyor. Minik Khai, işleri bizim için gerçekten de kolaylaştırıyor. Çok iyi uyuyor ve süt içmeyi de çok seviyor" diyerek yeni hayatlarının nasıl şekillendiğini anlatmıştı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga
PAKİSTANLI BABA İLE İNGİLİZ ANNENİN TEK ERKEK ÇOCUĞU

Tam adıyla Zayn Javadd Malik 12 Ocak 1993 İngiltere doğumlu. Pakistanlı Yaser Malik ve İngiliz Trisha Malik'in dört çocuğundan biri olan Zayn Malik, küçüklüğünü "Küçükken başa çıkılması zor biriydim. Biraz hiperaktiftim ki annem bile beni çocuk arabasında gezdirirdi" diye anlatmıştı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

YARIŞMAYLA HAYATI DEĞİŞTİ

Malik'in hayatını değiştiren nokta katıldığı X Factor adlı yarışma oldu. 2010 yılında Malik X-Factor'e "Let Me Love You" şarkısıyla katıldı. Ancak Boot Camp'ta diğer grup üyeleri gibi elendi. Seçici kurulda yer alan Nicole Scherzinger onların elenemeyecek kadar yetenekli olduğunu düşündüğü için Liam Payne, Niall Horan, Louis Tomlinson, Harry Styles ve Zayn'e yarışmaya grup kategorisinde devam etmelerini tavsiye etti.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga
GRUPTAN AYRILDI

Beş genç One Direction isimli bir grup kurarak gruplar kategorisinde yarıştılar. On hafta sonunda finale kadar yükselen grup yarışmayı üçüncülükle bitirdi. One Direction bir süre müzik dünyasında başarılı çalışmalara imza attı. Zayn Malik 2015 yılında bu gruptan ayrıldı.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

ÖZEL HAYATI DA MERAK KONUSU

Malik, özel hayatıyla da hep gündemde oldu. Uzun süre Little Mix grubunun üyelerinden Perry Edwards ile birlikte olan Malik, 2015'te model Gigi Hadid ile bir dargın bir barışık ilişki yaşamaya başladı. İki kez ayrılıp barışan çift, bir süredir kızları Khai ile birlikte uyumlu bir hayat sürdürüyor.

Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga

Zayn Malik, Gigi Hadid, New York, kavga, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gigi Hadid'in sevgilisi Zayn Malik öfkeden deliye döndü: Bar kapısında üstsüz kavga - Son Dakika Magazin


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