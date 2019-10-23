Gignac'ın Etkileyici Son Dakika Golü

2014-15 sezonunda Olympique Marseille forması giyen André-Pierre Gignac'ın Caen karşısında 93. dakikada bulduğu golü nefis bir tribün çekiminden izliyoruz

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