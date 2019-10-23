Son Dakika Haberleri: Gignac'ın Etkileyici Son Dakika Golü
Son Dakika Spor Gignac'ın Etkileyici Son Dakika Golü

Gignac'ın Etkileyici Son Dakika Golü

1 saat önce

2014-15 sezonunda Olympique Marseille forması giyen André-Pierre Gignac'ın Caen karşısında 93. dakikada bulduğu golü nefis bir tribün çekiminden izliyoruz

2014-15 sezonunda Olympique Marseille forması giyen André-Pierre Gignac'ın Caen karşısında 93. dakikada bulduğu golü nefis bir tribün çekiminden izliyoruz

Gignac'ın Etkileyici Son Dakika Golü

Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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