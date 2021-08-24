Gilead'a 2 Stevie ödülü

Gilead Türkiye, çalışanlarına yönelik iç iletişim uygulamalarıyla 2 Stevie ödülü kazandı.

Gilead Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası" kategorisinde iç iletişim alanında "Gileadlı Olmak İşte Bu" işveren markası çatısı altındaki uygulamalarıyla altın Stevie ödülüne layık görülen Gilead Türkiye, pandemi sürecinde çalışanlara yönelik kurguladığı "Kalpler Birlikte" kampanyası ve örnek uygulamaları ile "En Örnek İşveren" kategorisinde bronz Stevie ile ödüllendirildi.

2002 yılından bu yana uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren uluslararası iş ödülleri programı Stevie ödülleri, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada, dünya çapında ünlü ve başarılı profesyonellerden oluşan jüri dünyanın en iyilerini seçiyor.

Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren yenilikçi bir ilaç şirketi olarak tedavi, koruma, her basamakta tedaviye ulaşım ile yeni tedavi araştırmaları alanlarında ilerlemeler sağlayan Gilead'ın, dünya genelinde 38 ülkede 12 binden fazla çalışanı bulunuyor. Gilead, Türkiye'de ise 2007'den bu yana toplam 90 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye İK Direktörü Elçin Uzun, şunları kaydetti:

"İş dünyası için büyük önem taşıyan Stevie Awards'ta iç iletişim alanında iki farklı kategoride ödül almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımıza en iyi desteği sağlamak, verimli ve mutlu çalışanlar için en iyi çalışma ortamını sunmak için çalışıyoruz. Çalışan bağlılığı ve deneyimini en üst seviyeye çıkarmanın yolunun güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Bunun için çalışanlarımızı iç iletişim süreçlerimize dahil ediyor ve süreçleri birlikte kurguluyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi döneminde de uzaktan çalışmayı hepimiz için olumlu bir deneyime dönüştürürken, çalışanlarımızın ve ailelerinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumak için neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Bu yaklaşımımız ile çalışanlarımızın takdirini kazanmıştık. Şimdi de bu çabalarımızın uluslararası bir ödüle layık görülmesi bizi hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı."