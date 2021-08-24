Üye Girişi
Gilead'a 2 Stevie ödülü - Son Dakika

Gilead'a 2 Stevie ödülü

24.08.2021 13:29
Gilead'a 2 Stevie ödülü, System.String[]

Gilead Türkiye, çalışanlarına yönelik iç iletişim uygulamalarıyla 2 Stevie ödülü kazandı.

Gilead Türkiye, çalışanlarına yönelik iç iletişim uygulamalarıyla 2 Stevie ödülü kazandı.

Gilead Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, "Yılın İletişim veya Halkla İlişkiler Kampanyası" kategorisinde iç iletişim alanında "Gileadlı Olmak İşte Bu" işveren markası çatısı altındaki uygulamalarıyla altın Stevie ödülüne layık görülen Gilead Türkiye, pandemi sürecinde çalışanlara yönelik kurguladığı "Kalpler Birlikte" kampanyası ve örnek uygulamaları ile "En Örnek İşveren" kategorisinde bronz Stevie ile ödüllendirildi.

2002 yılından bu yana uluslararası standartlarda başarılı kuruluşları, proje ve çalışmaları ödüllendiren uluslararası iş ödülleri programı Stevie ödülleri, iş dünyasının en prestijli ödül organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Her yıl farklı jüri üyelerinin yer aldığı yarışmada, dünya çapında ünlü ve başarılı profesyonellerden oluşan jüri dünyanın en iyilerini seçiyor.

Dünyada 38 ülkede faaliyet gösteren yenilikçi bir ilaç şirketi olarak tedavi, koruma, her basamakta tedaviye ulaşım ile yeni tedavi araştırmaları alanlarında ilerlemeler sağlayan Gilead'ın, dünya genelinde 38 ülkede 12 binden fazla çalışanı bulunuyor. Gilead, Türkiye'de ise 2007'den bu yana toplam 90 çalışanıyla faaliyet gösteriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye İK Direktörü Elçin Uzun, şunları kaydetti:

"İş dünyası için büyük önem taşıyan Stevie Awards'ta iç iletişim alanında iki farklı kategoride ödül almış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımıza en iyi desteği sağlamak, verimli ve mutlu çalışanlar için en iyi çalışma ortamını sunmak için çalışıyoruz. Çalışan bağlılığı ve deneyimini en üst seviyeye çıkarmanın yolunun güçlü bir iletişim kurmaktan geçtiğini biliyoruz. Bunun için çalışanlarımızı iç iletişim süreçlerimize dahil ediyor ve süreçleri birlikte kurguluyoruz. Dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemi döneminde de uzaktan çalışmayı hepimiz için olumlu bir deneyime dönüştürürken, çalışanlarımızın ve ailelerinin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumak için neler yapabiliriz düşüncesiyle hareket ettik. Bu yaklaşımımız ile çalışanlarımızın takdirini kazanmıştık. Şimdi de bu çabalarımızın uluslararası bir ödüle layık görülmesi bizi hem çok mutlu etti hem de gururlandırdı."

Halkla İlişkiler, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gilead'a 2 Stevie ödülü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde 14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu 14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü 14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor 13:44 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan adam, ayda 6 bin TL kazanıyor Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş 13:11 Gece kulübü önünde bıçaklanan adam, darp edilen kadını kurtarmaya çalışırken öldürülmüş
Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu 12:46 Gökhan Gönül, dün yayınlanan program sonrası öz kardeşine kavuştu Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu 12:27 Sosyal medyada yaptığı organik ürünleri paylaştı, hem ailesinin hem de köylü kadınların hayatına dokundu

Son Dakika Haberleri
14:48 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu
14:46 Son dakika! Cumhurbaşkanı: Merkez Bankası rezervimiz şu an için 109 milyar dolar seviyesinde
14:41 Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi
14:40 Öğrenci evlerinin yoğun olarak bulunduğu Fatih'te, okulların açılmasıyla kiralar uçtu
14:34 Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi
14:22 ABD'li gazeteden ses getiren iddia: CIA Direktörü, Taliban lideriyle gizlice görüştü
14:07 Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti
13:57 Teyzesinin kocası ile basılan kadın herkesi hayreti düşürdü
13:32 Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı
13:05 Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz
4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu 4 gün boyunca yalnız kaldı! Ormanlık alanda kaybolan 22 aylık bebek, dalların arasında bulundu         
14:49
Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi Çaykur Rizespor Kulübü, sponsor haberleri sonrası TFF Başkanı Nihat Özdemir'i sildi         
14:41
Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi Tüm öğrencilere staj imkanı sunan Acunmedya Akademi'de diplomaları bizzat Acun Ilıcalı verdi         
14:34
Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, yeni transfer Kim Min-Jae'yi eski takım arkadaşı Sergio Ramos'a benzetti         
14:07
Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı Beyin kanaması geçiren oyuncu Mesut Akusta'nın eşi sosyal medya hesabından hastane odasında paylaşım yaptı         
13:51
Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı Galatasaray'ın yıldızı Hollandalı futbolcu Ryan'in paylaşımı kafaları karıştırdı         
13:33
Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz Direnişin son kalesi Pençsir'den Taliban'ın olası operasyonlarına gönderme: Hazırlıklarımızı yapıyoruz         
13:06
Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi Mahsun Kırmızıgül, küçük kızıyla birlikte atlattığı korona sonrası aşı karşıtlarına mesaj verdi         
12:32
"Asla oynamam" demişti! Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye transfer oluyor         
12:23
Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız Ali Koç, taraftarın Samatta'ya gösterdiği tepkiye kayıtsız kalmadı: Sahadaki futbolcularımıza sahip çıkmalıyız         
11:51
Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım Ünlü aktör James McAvoy'dan oyun itirafı: Çok fazla Oblivion oynadığım için Xbox 360 diskini yaktım         
11:41
Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor Biri lüks tercih ederken diğeri antikadan şaşmadı! İkisi de belediyede makam aracı olarak kullanılıyor         
11:36
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan rehber 81 ile gönderildi         
11:08
Suriyeli uyruklu şahıs, Suriyeli uyruklu şahıs, "Bavulunu topla, köye dönme zamanı" yorumuna karşılık, "Bence biz sizi göndereceğiz. Siz gideceksiniz" cevabını verdi         
10:42
Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu Memur ve memur emeklilerine yapılan zamlar belli oldu         
10:04
Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin Altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli'ye pidecide hesap jesti: Sen Tokyo'da vurduğun son yumrukla hesabı ödedin         
10:00
Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi Merve Boluğur, siyah bikinili pozuyla takipçilerini büyüledi         
22:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 14:54:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gilead'a 2 Stevie ödülü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement