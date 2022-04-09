Gilead'dan HIV salgınının sonlandırılması için 24 milyon dolarlık bağış programı - Son Dakika

Gilead Sciences, sağlıkta fırsat eşitsizliğini azaltmak, kaliteli sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek ve sağlık bilincini geliştirmek amacıyla, HIV salgını ve Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerde toplulukları desteklemek amacıyla 24 milyon dolarlık bir bağış programı başlattı.

Gilead açıklamasına göre, şirket, "HIV Salgınına Son Vermek (Zeroing In: Ending the HIV Epidemic)" programı kapsamında 41 ülkede 116 sivil toplum kuruluşunu karşılıksız olarak destekleyecek. Destekten faydalanacak kuruluşlar, "Kapsamlı HIV İnovasyonu", "Dijital Sağlık İnovasyonu" ve "Sosyal Yardım ve Eğitim" olmak üzere üç temel alandan en az birini geliştirmeye odaklanacak.

"Zeroing In" kapsamında destekten faydalanacak kuruluşlar, toplumsal ilerleme sağlamak için HIV salgınından en çok etkilenen popülasyonlara öncelik verecek. Programa kendi ülkelerinde, bölgelerinde veya şehirlerinde, HIV salgınını sona erdirmek için iş birliği yapan yerel kuruluşların projeleri dahil olacak.

Kapsamlı HIV İnovasyonu Programları, HIV testi ve HIV'i önleme konusundaki eksikleri gidermeye yardımcı olan evde test çalışmalarını, destekleyici hizmet programlarını ve biyomedikal önleme seçeneklerini içeren kapsamlı HIV önleme programlarından oluşuyor.

Dijital Sağlık İnovasyonları, dijital sağlık hizmetlerine erişimde sağlık okuryazarlığını, HIV ile yaşayan bireylerin sonuçlarını iyileştirmek için kırsal bölgelerde dijital erişimi artırmayı ve sağlık eğitimlerini desteklemeyi hedefliyor.

Sosyal Yardım ve Eğitim alanında gerçekleştirilecek programlar ise sosyal yardım çalışanlarına kaynak sağlayarak, HIV ile ilgili eğitimi iyileştirmeyi hedef alıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Gilead Sciences Kurumsal İletişim Kıdemli Başkan Yardımcısı Alex Kalomparis, "HIV topluluğu, HIV salgınını sona erdirmek için son derece iyi bir ilerleme kaydetmekle birlikte, Kovid-19 pandemisi, bazı toplumların önünde engeller yarattı ve sağlıkta fırsat eşitsizliğini artırdı.

Gilead olarak bu program kapsamında kaynakları yetersiz topluluklara ulaşarak yenilikçi ve etkili çözümler bulmalarını destekleyecek kuruluşlarla çalışıyoruz. Zeroing In programları, HIV bakımına ve hizmetlerine erişimi artırmaya yardımcı olacak ve Gilead'ın herkes için ve her yerde sona erdirme çabalarına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Gilead Türkiye Pazara Erişim ve Kurumsal İlişkiler Direktörü Toros Şahin ise Zeroing In programına ilişkin şunları kaydetti:

"Geliştirilen tedavi yöntemleri ile HIV/AIDS artık günümüzde ölümcül olmaktan çıktı. Tanı konduğunda, tedaviye erişim ve tedaviden başarılı sonuç alma oranları Türkiye'de çok yüksek. İçinde bulunduğumuz Kovid-19 pandemi sürecini de göz önüne aldığımızda HIV/AIDS konusunda toplumsal farkındalığı artırmak daha da önemli hale geldi.

Gilead'ın tüm dünyada toplamda 41 ülkede HIV bakımına ve hizmetlerine erişimi artırmaya yardımcı olacak bu programa ülkemizin de dahil edilmesi son derece sevindirici. Gilead Türkiye olarak programın amacına ulaşması için biz de üzerimize düşen tüm projeleri hayata geçireceğiz."