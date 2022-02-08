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Gilead Türkiye Medikal Direktörlüğü'ne Dr. Serhan Sevgi getirildi - Son Dakika

Gilead Türkiye Medikal Direktörlüğü'ne Dr. Serhan Sevgi getirildi

08.02.2022 11:45
Gilead Türkiye Medikal Direktörlüğü'ne Dr. Serhan Sevgi getirildi

Bilim şirketi Gilead Türkiye'nin Medikal Direktörlüğü görevine Dr. Serhan Sevgi atandı.

Bilim şirketi Gilead Türkiye'nin Medikal Direktörlüğü görevine Dr. Serhan Sevgi atandı.

Dünya genelinde 33 yıldır HIV/AIDS, hepatit B, hepatit C, eflamasyon, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları alanlarında yenilikçi tedaviler geliştirmeye odaklanan bilim şirketi Gilead, yeni ve deneyimli transferleriyle yönetim ekibini büyütmeyi ve güçlendirmeyi sürdürüyor.

Gilead Türkiye Medikal Direktörlüğü görevine Ocak 2022 itibarıyla Dr. Serhan Sevgi atandı. 2015 yılından bu yana şirketin Türkiye Medikal Direktörlüğü'nü yürüten Dr. Tahsin Gökçem Özçağlı geçen yıl Medikal Direktör olarak Doğu Avrupa Merkezi ekibine katılmıştı. Sevgi, yeni göreviyle birlikte Gilead Türkiye Liderlik Ekibinin bir üyesi olarak da sorumluluk üstlenecek.

Ocak ayı itibarıyla görevine başlayan Serhan Sevgi, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu. Kariyer hayatına 1995 yılında Ağrı Merkez Sağlık Ocağı'nda hekim olarak başladı. Daha sonra yine İstanbul Üniversitesi'nde Farmakoloji ve Klinik Anabilim Dalında uzmanlığını tamamladı. 2000-2019 yılları arasında Novartis'te farklı görev ve sorumlukları üstlendi. Son iki yıldır da Novartis'te Onkoloji Medikal Direktörü olarak görev aldı.

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Türkiye, Mantar, AIDS, HIV, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gilead Türkiye Medikal Direktörlüğü'ne Dr. Serhan Sevgi getirildi - Son Dakika


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