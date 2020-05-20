Gılgamış Destanı: ABD'de İncil Müzesi'ndeki destan tableti için dava açıldı

ABD'de Washington İncil Müzesi'nde sergilenen bir Gılgamış Destanı tabletinin mülkiyetinin devlete geçmesi talebiyle dava açıldı.

Irak'tan çalındığı ve ülkeye yasa dışı yollardan getirildiği tahmin edilen tablete Eylül'de el konulmuştu.

Müzenin kurucularından Hobby Lobby adlı perakende zincirinin sahibinin tarihin en eski edebi metinlerinden biri kabul edilen 3500 yıllık bu tableti, 2014'teki özel bir müzayededen 1 milyon 670 bin dolara satın aldığı ancak müzayede şirketinin bu tabletin kaynağıyla ilgili bilgileri gizlediği öne sürülüyor.

Pazartesi günü mahkemeye sunulan belgelerde, tabletin 2003'te Londra'daki bir antikacı tarafından satın alındığı belirtiliyor.

Belgelere göre bu kişi, 2007'de sahte belgelerle tableti 50 bin dolara başka bir kişiye sattı.

Sahte belgelerde tabletin 1981'de ABD'deki bir müzayedede alındığı öne sürülüyor.

Hobby Lobby'ye daha önce İncil Müzesi için aldığı çalıntı eserler için 3 milyon dolar ceza verilmişti.

Şirket Irak'tan kaçırılan binlerce tarihi eseri iade etmek zorunda kalmıştı.

Mart ayında İncil Müzesi Yönetim Kurulu Başkanı Steve Green, ellerinde menşei belli olmayan 5000 papirüs parçası ile 6500 kilden yapılmış parça olduğunu ve bunların Irak ve Mısır'a iade edileceğini açıklamıştı.

Irak Tarihi Eserler Bakanlığı, bu tabletin 1991'de Irak'ta bakanlığın denetimindeki bir müzeden çalınan binlerce parçadan biri olup olmadığının tespit edilmesi için çalışma başlattığını açıkladı.

Saddam Hüseyin yönetimi, Kuveyt'i işgali sonrasında Irak içinde birçok bölgede denetimi kaybetmiş en az 13 bölgesel müze yağmalanmıştı.