Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışması yapılacak - Son Dakika

Gilindere Mağarası ve Cennet-Cehennem Obrukları fizibilite çalışması yapılacak
MERSİN'de Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2020 yılı turizmde Destinasyon Yöntemi Fizibilite Destek Programı kapsamında Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi projesi için imzalar atıldı.
MERSİN'de Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) tarafından yürütülen 2020 yılı turizmde Destinasyon Yöntemi Fizibilite Destek Programı kapsamında Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi projesi için imzalar atıldı.
Mersin Valiliği toplantı salonunda imzaları atılan Cennet-Cehennem Örenyeri 2'inci etap ve Astım Mağarası Çevre Düzenlemesi projesiyle, yapılacak turizm yatırımının en doğru şekilde planlanabilmesi ve bir sonraki aşamada başarı sağlanabilmesi için fizibilite çalışması yapılacak. Gilindere Mağarası projesi ile de Tabiat Anıtı statüsünde olan Gilindere Mağarası ve çevresini turizmde öne çıkartabilmek için gerekli altyapı yatırımlarına hazırlık olacak fizibilite çalışmaları tamamlanacak. Çalışma kapsamında öncelikle Gilindere Mağarası ve çevresinin teknik analizi gerçekleştirilecek. Söz konusu analize bağlı olarak, yapılacak turizm yatırımının finansal analizi ile beklenmeyen durumlara karşı alınacak önlemlerle ilgili risk analizleri ortaya koyulacak.İmza töreni öncesi konuşan Vali Ali İhsan Su, "İlimiz turizm açısında bir açık hava müzesi konumunda. Çok değerli tarihi turistik değerlerimiz var. Gilindere Mağarası ile Cennet-Cehennem Örenyeri ve Astım Mağarası fizibilite çalışmaları yapılacak. Her ikisi de dünya harikası yerler" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 03:13 Kaynak: DHA
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