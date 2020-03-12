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Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi
6 saat önce
Yapılan açıklama şöyle: "25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.
Yapılan açıklama şöyle:
"25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.
Anlayışınız için teşekkür ederiz."
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55
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