Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi - Son Dakika Spor

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi

6 saat önce

Yapılan açıklama şöyle: "25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni ertelendi, System.String[]

Yapılan açıklama şöyle:


"25 Mart 2020 tarihinde düzenlemeyi planladığımız Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri Ödül Töreni'ni, ülkemizde ve dünyada toplum sağlığını ilgilendiren son gelişmeler nedeniyle ileri bir tarihe erteledik.


Anlayışınız için teşekkür ederiz."

Gillette, Milliyet, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:55 
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