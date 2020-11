Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu.Türkiye'nin farklı branşlarda spor tarihini yansıtması açısından önem taşıyan 66. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödülleri, bu yıl 5 milyon gibi rekor bir digital oy katılımı ile gerçekleşti. 1954 yılından bu yana okuyucularının oylarıyla belirlenen "Sporun En İyileri" bu yıl sporcuların 2019 yılında gösterdikleri performanslara göre değerlendirilirken, spor dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Hijyen kurallarına uyulmasının yanında sosyal mesafe önlemleri alınarak, girişte ateş ölçümleri yapıldı ve hazırlanan özel hijyen kitleri dağıtıldı. Öte yandan bu yıl düzenlenen "Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri"nde oy verenlerin desteği ile öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda TMOK ve MEB iş birliği sonucunda öğrencilere tablet bağışı yapıldı.Volkswagen Arena'da koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz düzenlenen ödül törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Teknik Direktör Mustafa Denizli, Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Beşiktaşlı futbolcu Dorukhan Toköz ve davetliler katıldı. Spor tutkunlarının yakından takip ettiği ve heyecanla beklediği ödül töreninde; Erdoğan Demirören Büyük Ödülü'ne Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif Üstündağ layık görüldü. Üstündağ'ın plaketini Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, oğlu Erdoğan Demirören ve yeğeni Sinan Oktay birlikte takdim etti. Yılın Sporcusu seçilen Rıza Kayaalp, ödülünü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan aldı. Gecede; Yılın Antrenörü Şenol Güneş, Yılın Futbolcusu Çağlar Söyüncü ve Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral seçilirken, Sümeyye Boyacı hem Yılın Kadın Sporcusu hem de Yılın Paralimpik Sporcusu olarak 2 ödül birden aldı. Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak özel ödüle layık görülürken, Yılın Çıkış Yapan Sporcusu Merih Demiral ödül törenine videolu mesaj göndererek teşekkür etti.YILDIRIM DEMİRÖREN: "SPORUN HER ALANINDA SPONSOR DESTEĞİ SAĞLAMAK BİZE BABAMIZDAN KALAN EN ÖNEMLİ MİRASTIR"Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, İzmir'de yaşanan deprem felaketinden dolayı hayatını kaybedenlere ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, "Daha önce yapmayı planladığımız ödül törenimizi bu gece tüm pandemi kurallarını uygulayarak gerçekleştiriyoruz. Bu nedenle salonda alıştığımız coşkulu kalabalığımız yok. Ama biliyoruz ki televizyon başında milyonlar var. Değerli konuklar sporun her alanında sponsor desteği sağlamak bize babamız Erdoğan Demirören'den kalan en önemli mirastır. Buradan yola çıkarak, bu yıl Misli.com markamız ile geleneğimizi sürdürdük. Voleybol Federasyonu'na verdiğimiz katkı ile Sultanlar Ligi'ne isim sponsoru olduk. Elbette futbolu da unutmadık. Türkiye Futbol Federasyonu'na verdiğimiz destek ile 2'nci ve 3'üncü Lig'e isim sponsoru olduk. Ayrıca Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor ve Rizespor gibi çok köklü kulüplerimize destek sağladık. Misli.com bu katkıları başka branşlar ve kulüplerimize de yapmaya devam edecektir. Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu yarışmasında bu yıl yaklaşık 5 milyon oy kullanıldı. Bu bir rekor. 66 yıldır kesintisiz yapılması da başka bir rekor. Başta yol arkadaşımız Gillette olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyor, tüm yarışmacıları kutluyorum. Ödül alanları da yürekten alkışlıyorum" dedi.BAKAN KASAPOĞLU: MİLLİYET AİLESİNE VE SPONSORLARINA TEBRİKLERİMİ SUNUYORUMGençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'de yaşanan depremi hatırlatarak, "Vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti tüm kurumlarıyla, kuruluşlarıyla, halkımızla el ele vererek bu yaranın da sarılması noktasında birlikte mücadele etti. İnşallah bu yarayı birlikte saracağız. Rabbim insanlığa bu felaketleri yaşatmasın diyorum. Duamız bu. Bakanlığımız, tüm alanlarımızda güzel İzmir'in yanındadır. 66 yıl, dile kolay. Milliyet ailesine ve sponsorlarına tebriklerimi sunuyorum. Spor hakikaten birleştiren, rehabilite eden önemli bir olgu. Spor konusunda ülkemizin potansiyelini daha yukarıya taşımak, şanlı bayrağımızı gururla dalgalandırmak, 83 milyonun ortak düşüncesi. Bugün ödül alan arkadaşlarımın ayrı hikayesi var. Her biri emeği, inancı ortaya koyuyor. Her birini gönülden tebrik ediyorum. İnanıyorum ki spordaki iddiamız çok daha yukarılarda yer bulacaktır. Bugüne kadar takip ettiğimiz başarılar bunun ön habercisi. Özellikle 2019'daki başarılar bize bunu müjdeliyor. Tüm takımlarımız inşallah bu aziz milleti mesut edecek. Ülkemizin her alanda olduğu gibi sporda da çok büyük iddiası var. İddianın yanında çok büyük bir gayret de var. Sporu ve sporcuyu hem seven hem de destek veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah o çıtayı yukarıya taşıyacağız, bu bizim görevimiz. Bugüne kadarki başarımızı, bugüne kadarki performansımızı yukarı çıkartma gayretimizi de her daim diri tutmamız gerekiyor. Bizim spor noktasındaki başarımızın çok daha farklı boyutlara gelmesi için de gerektiğinde öz eleştiri yapabilmemiz, gerektiğinde yeni anlayışlarla yola devam etmemiz gerekiyor. İddiamız sporda çok güçlü, pek çok alanda iddiamız var. Sözde değil bu söylem. Bu söylemi daha güçlü haykırma adına birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmemiz gerekiyor. Sporu birkaç branştan ibaret gören anlayışı çok şükür geride bıraktık. Daha da güçlendirmemiz gerekiyor. İnanıyoruz ki Hakkari'de olsun, ülkemizin diğer şehirlerinde olsun sporun birleştiren gücünü göstereceğiz. Hainlere inat, gözyaşına prim tanımak isteyenlere inat inşallah sporun o güçlü ruhuyla memleketimizin dört bir yanında milletimizi sporla buluşturmaya, yarınlara yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gillette-Milliyet Yılın Sporcusu ödüllerini alan isimler şöyle: Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Merih Demiral İslam Çupi Milliyet Spor Extra Özel Ödülü: U19 Genç Kız Voleybol Milli Takım Kaptanı HDI Sigorta Özel Ödülü: Ozan TufanGillette Venus Yılın Kadın Sporcusu: Sümeyye BoyacıErdoğan Demirören Büyük Ödülü: Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Akif ÜstündağGillette Özel Ödülü (E-spor): Fenerbahçe E-SporGillette Yılın Futbolcusu: Çağlar Söyüncü Vestel Özel Ödülü: Eda Erdem/ A Milli Kadın Voleybol Takımı KaptanıYılın Takımı: A Milli Futbol TakımıMilka Yılın Kayak Sporcusu Özel Ödülü: Sıla Kara Namık Sevik Özel Ödülü: Afşin YakupoğluAltınyıldız Classics Özel Ödülü: İbrahim ÇolakYılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/Takımı: Sümeyye BoyacıYılın Gillette Gibi Hareketi Özel Ödülü: Enis Destan - AltınorduYılın Antrenörü: Şenol Güneş

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp

