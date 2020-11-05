Yılın sporcusu Rıza Kayaalp

Cimnastikte tarih yazan İbrahim Çolak'a özel ödül

Futbolda ise yılın enleri; Şenol Güneş, Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral oldu

OLGUCAN KALKAN/ İSTANBUL,

Dünya spor tarihinin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olan "Gillette- Milliyet Yılın Sporcusu" ödülleri sahiplerini buldu.

Yılın Sporcusu: Rıza Kayaalp