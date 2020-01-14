Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
P&G ve Milliyet'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Jüri Toplantısı' nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet'in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı.
2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.Sporseverler, 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart'a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.Kuponlara sadece Büyük Jüri'nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.
İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:
1- Yılın Antrenörü
Ergin Ataman
Fatih Terim
Şenol Güneş
Giovanni Guidetti
Yılmaz Göktekin
Zeljko Obradovic
2- Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu
-Buse Naz Çakıroğlu- Busenaz Sürmeneli
İlke Özyüksel
İrem Yaman
Sümeyye Boyacı
Yasemin Adar
3- Yılın Takımı
A Milli Takım
Anadolu Efes
Fenerbahçe Beko
Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı
Galatasaray Futbol Takımı
Voleybol Kadın Milli Takımı
4- Yılın Çıkış Yapan Sporcusu
Ahmet Önder
Çağlar Söyüncü
Hatice Kübra İlgün
Merih Demiral
Nazlı Savranbaşı
Yiğit Yalçın Çıtak
5- Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/ Takımı
Ebru Acer
– Sümeyra Türk
Hamide Doğangün
Oğuz Akbulut
Sevilay Öztürk
Sümeyye Boyacı
Talha Ahmet Erdem
6- Gillette Yılın Futbolcusu
Cengiz Ünder
Çağlar Söyüncü
Fernando Muslera
Merih Demiral
Mert Günok
Yusuf Yazıcı
7- Yılın Sporcusu
Busenaz Sürmeneli
Eda Erdem
İbrahim Çolak
İlke Özyüksel
İrem Yaman
Rıza Kayaalp