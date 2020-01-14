Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı - Son Dakika Spor

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı

6 saat önce

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı, System.String[]

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.


P&G ve Milliyet'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Jüri Toplantısı' nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet'in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı.


2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.Sporseverler, 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart'a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.Kuponlara sadece Büyük Jüri'nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.


İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:


1- Yılın Antrenörü


Ergin Ataman


Fatih Terim


Şenol Güneş


Giovanni Guidetti


Yılmaz Göktekin


Zeljko Obradovic


2- Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu


-Buse Naz Çakıroğlu- Busenaz Sürmeneli


İlke Özyüksel


İrem Yaman


Sümeyye Boyacı


Yasemin Adar


3- Yılın Takımı


A Milli Takım


Anadolu Efes


Fenerbahçe Beko


Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı


Galatasaray Futbol Takımı


Voleybol Kadın Milli Takımı


4- Yılın Çıkış Yapan Sporcusu


Ahmet Önder


Çağlar Söyüncü


Hatice Kübra İlgün


Merih Demiral


Nazlı Savranbaşı


Yiğit Yalçın Çıtak


5- Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/ Takımı


Ebru Acer


– Sümeyra Türk


Hamide Doğangün


Oğuz Akbulut


Sevilay Öztürk


Sümeyye Boyacı


Talha Ahmet Erdem


6- Gillette Yılın Futbolcusu


Cengiz Ünder


Çağlar Söyüncü


Fernando Muslera


Merih Demiral


Mert Günok


Yusuf Yazıcı


7- Yılın Sporcusu


Busenaz Sürmeneli


Eda Erdem


İbrahim Çolak


İlke Özyüksel


İrem Yaman


Rıza Kayaalp

Gillette, Milliyet, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:20 
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