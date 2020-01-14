Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri oylamaya açıldı

1954 yılından bu yana düzenlenen, Türkiye'nin en prestijli spor ödül gecesi olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödül Töreni için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.



P&G ve Milliyet'in ev sahipliğinde düzenlenen 'Büyük Jüri Toplantısı' nda 7 kategoride belirlenen ön adaylar, halk oylamasına sunuldu. Geçen yıl düzenlenen Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nde en iyiyi seçmek için verilen her oy, çocukların spor malzemesi ihtiyacını karşılamak için bir desteğe dönüştürülmüştü. P&G'nin lider erkek bakım markası Gillette ve Milliyet'in önderliğinde, TC. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin de katkılarıyla, verilen oylar sonucunda 35 bin öğrenciye spor malzemesi desteği sağlanmıştı.



2020 yılında düzenlenecek olan Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri'nden önce yine oy verenlerin desteği ile bu sayının daha da büyüyeceği açıklandı. Bu doğrultuda çocuklar için spor malzemesi desteğinin devam edeceği belirtildi.Sporseverler, 15 Mart'a kadar http://yilinsporcusu.milliyet.com.tr/ 'den sporculara desteklerini verebilecekler. Milliyet okurları ayrıca, 15 Mart'a kadar yayınlanacak kuponları doldurarak oylamaya katılabilecekler. Dev ödüllerin geleneğine göre oy kullanmada yine sınır olmayacak. Sporseverler kendi adlarına diledikleri kadar kupon doldurarak zirvede görmek istedikleri adayları seçebilecekler.Kuponlara sadece Büyük Jüri'nin belirlediği isimler yazılabilecek. Adaylar içinde yer almayan isimlere gönderilen oylar iptal edilecek.



İşte 66. Gillette Milliyet Yılın Sporcusu Ödülleri için toplanan 50 kişilik dev jürinin belirlediği ön adaylar:



1- Yılın Antrenörü



Ergin Ataman



Fatih Terim



Şenol Güneş



Giovanni Guidetti



Yılmaz Göktekin



Zeljko Obradovic



2- Gillette Venus Yılın Kadın Sporcusu



-Buse Naz Çakıroğlu- Busenaz Sürmeneli



İlke Özyüksel



İrem Yaman



Sümeyye Boyacı



Yasemin Adar



3- Yılın Takımı



A Milli Takım



Anadolu Efes



Fenerbahçe Beko



Eczacıbaşı Vitra Kadın Voleybol Takımı



Galatasaray Futbol Takımı



Voleybol Kadın Milli Takımı



4- Yılın Çıkış Yapan Sporcusu



Ahmet Önder



Çağlar Söyüncü



Hatice Kübra İlgün



Merih Demiral



Nazlı Savranbaşı



Yiğit Yalçın Çıtak



5- Yılın Paralimpik - Engelli Sporcusu/ Takımı



Ebru Acer



– Sümeyra Türk



Hamide Doğangün



Oğuz Akbulut



Sevilay Öztürk



Sümeyye Boyacı



Talha Ahmet Erdem



6- Gillette Yılın Futbolcusu



Cengiz Ünder



Çağlar Söyüncü



Fernando Muslera



Merih Demiral



Mert Günok



Yusuf Yazıcı



7- Yılın Sporcusu



Busenaz Sürmeneli



Eda Erdem



İbrahim Çolak



İlke Özyüksel



İrem Yaman



Rıza Kayaalp