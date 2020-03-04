Gillette UEFA Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika
Son Dakika Spor Gillette UEFA Şampiyonlar Ligi'nde - Son Dakika Spor

Gillette UEFA Şampiyonlar Ligi'nde

13 dakika önce

'Erkek için en iyisi' mottosu ile geliştirdiği ürünlerle tüketicilerin her gün en iyi görünüme sahip olmasını sağlayan Gillette, kendisiyle ortak değerlere sahip olduğuna inandığı, dünya çapında saygınlığa sahip kuruluşlardan biri olan UEFA ile ortak paydada buluşarak spora verdiği desteği...

Gillette UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, System.String[]

'Erkek için en iyisi' mottosu ile geliştirdiği ürünlerle tüketicilerin her gün en iyi görünüme sahip olmasını sağlayan Gillette, kendisiyle ortak değerlere sahip olduğuna inandığı, dünya çapında saygınlığa sahip kuruluşlardan biri olan UEFA ile ortak paydada buluşarak spora verdiği desteği somut adımlarla sürdürmeye devam ediyor.


Gillette, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi lisanslı tıraş bakım ürünleri tedarikçisi oldu ve bu anlaşmaya özel UEFA Şampiyonlar Ligi lisanslı özel seri Gillette Mach 3 Turbo tıraş setini piyasaya sürdü. Bugüne kadar sporun her alanında yatırımlarına ve işbirliklerine devam eden Gillette, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yerini aldı. Avrupa futbolunun en iyilerinin sahne aldığı saha içi kadar saha dışına da önem veren Gillette, zirvede olmanın gerektirdiği değer ve davranışların sergilenmesini destekleyen bir konumda da kendisine yer edinmiştir.


Mach 3 Turbo ile tüketicilerini şampiyonların tıraşına terfi etmeye davet eden Gillette, eş zamanlı olarak, UEFA Şampiyonlar Ligi konsepti çerçevesinde gerçekleştireceği etkinlerle de tüketicilerine unutulmaz deneyimler yaşatmaya hazırlanıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Gillette, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:33 
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