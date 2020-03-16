GİMAT Başkanı Abdulkadir Aydoğan'dan stok açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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GİMAT Başkanı Abdulkadir Aydoğan'dan stok açıklaması Açıklaması

6 saat önce

Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Başkanı Abdulkadir Aydoğan, alkol içerikli hijyen maddeleri arasında kolonya gibi 2-3 ürün grubu dışında hiçbir gıda ve temizlik ürününde stok sıkıntısı ya da fiyat artışı bulunmadığını belirtti.

GİMAT Başkanı Abdulkadir Aydoğan'dan stok açıklaması Açıklaması, System.String[]

Gıda İhtiyaç Maddeleri Ankara Toptancıları (GİMAT) Başkanı Abdulkadir Aydoğan, alkol içerikli hijyen maddeleri arasında kolonya gibi 2-3 ürün grubu dışında hiçbir gıda ve temizlik ürününde stok sıkıntısı ya da fiyat artışı bulunmadığını belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili sosyal medya ve WhatsApp'tan "gizli belge" adıyla yayımlanan görselin gerçek dışı olduğunu bildirmişti.

Panik yaratma amacıyla yayılan bu tür mesajların bireyleri zaafa düşürmeyi amaçladığını ifade eden Koca, vatandaşlara yapılan resmi açıklamaları takip etmeleri yönünde bilgilendirmede bulunmuştu.

Söz konusu belgedeki, "marketlerin haftanın birkaç günü açık olacağına" yönelik iddiaları dikkate alan bazı vatandaşların marketlerde yoğunluk oluşturması üzerine işletme sahipleri GİMAT yönetimine ulaştı.

GİMAT Başkanı Abdulkadir Aydoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte belgenin sosyal medyada yayımlanmasından sonra yoğunluk yaşanan market sahiplerinin kendileriyle iletişime geçtiğini söyledi.

Aydoğan, "Alkol içerikli hijyen maddeleri arasında kolonya gibi 2-3 ürün grubu dışında hiçbir gıda ve temizlik ürününde stok sıkıntımız ya da fiyat artışımız bulunmamaktadır." dedi.

"Vatandaşlarımızın paniklemelerine gerek yok"

Tüketicilerin normalde yılda 1 litre bile kolonya tüketmezken plansız bir şekilde 10 litre kolonya almaya çalıştığına dikkati çeken Aydoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşımızın internette bazı alışveriş sitelerindeki ya da sosyal medyadaki spekülatif mesajlara bakarak panik olmalarını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Vatandaşlarımızın günlük ihtiyaçları doğrultusunda planlı alışveriş yapmalarını bekliyoruz."

Aydoğan, ürünlerin normal fiyatlarla sunulduğunu dile getirerek, "Bugün sosyal medyada dolaşan yazıda yer alan marketlerin sadece haftanın belli günlerinde açılacağı iddiası tamamen yanlış. GİMAT'taki bütün firmalarımız her zaman olduğu gibi 08.00-20.00 saatleri arasında açık." diye konuştu.

Perakende marketlerin daha uzun saat aralıklarında ve hiçbir ürün eksiği olmadan hizmet verdiklerini anlatan Aydoğan, asılsız sosyal medya mesajlarının dikkate alınmamasını, resmi açıklamaların takip edilmesini sözlerine ekledi.

Aydoğan, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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