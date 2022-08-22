Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2) - Son Dakika
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Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2)

22.08.2022 20:52
Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2)

GİMBİRDER'DEN YAZILI AÇIKLAMAYalova'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşerek ölen Yasin Demirağ'ın (19) arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlilerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve...

GİMBİRDER'DEN YAZILI AÇIKLAMA

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede yüksekten düşerek ölen Yasin Demirağ'ın (19) arkadaşlarıyla iş güvenliği görevlilerinin yumruk yumruğa kavga ettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği'nden (GİMBİRDER) yazılı basın açıklaması yapıldı. Dernek yönetim kurulu başkanı Rüstem İnce tarafından kaleme alınan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"16.08.2022 Çarşamba günü Sefine Tersanesinde elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden çalışma arkadaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, metanet ve başsağlığı diliyoruz.Kaza sonrasında ulusal medyada çıkan, manşet olan asılsız ve mesnetsiz iddialar hem bizleri hem de çalışma arkadaşlarımızı derin bir üzüntü içinde bırakmıştır. Soruşturma süreci devam eden bir dava üzerine çok derin ve açıklayıcı bilgiler vermemiz mümkün değildir ancak elim kaza sonrasında gerçekleşen olaylar ulusal medyada yayınlanan haberler ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır.Hayatını kaybeden kardeşimizin emniyet kemeri ve iş ekipmanları çalışma esnasında KKDM (Kişisel koruyucu ekipman) elimize geçen görüntülerde görüldüğü ve elimize gelen bilgiler doğrultusunda üzerinde bulunduğu görülmektedir.Elim kaza sonrasında herhangi bir KKDM Malzemesi üzerinden herhangi bir işlem yapılmamıştır. Kaza sonrasında yansıtılan görüntülerdeki olayların aktarıldığı gibi olmadığını belirtmek isteriz. Bu konudaki soruşturma sonuçlandığında tüm gerçekler net olarak açığa çıkacaktır.

GİMBİRDER – ( Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Mesleki Eğitim ve Dayanışma Derneği ) olarak bu tür kazaların tekrarlanmaması için elimizden gelen tüm çabayı sarfettiğimizi, kaza sonrasında da merhumun ailesinin yanında her süreçte bulunduğumuzu belirtmek isteriz."


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Kaynak: DHA

kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tersane kazasında ölen işçinin cesedinin başında kavga (2) - Son Dakika

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