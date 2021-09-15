GİMBİRDER törenle açıldı

Gemi İnşa Müteahhitleri Birlikteliği Meslek Eğitim ve Dayanışma Derneği (GİMBİRDER), Altınova Devlet yolu altı Mustafa Bilişik İş Merkezinde hizmete girdi. Rüstem İnce'nin başkanlığını yaptığı dernek sektörü tek çatı altına toplayan STK olma özelliğinde. Derneğin 250 üyesi bulunuyor.

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