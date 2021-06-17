GİMDER ilk kongresini yaptı - Son Dakika

Gaziantep İnternet Medyası Derneği (GİMDER) 1. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirdi. Dernek idare merkezinde tek liste ile yapılan kongrede başkanlığa Aydın Akyürek seçildi.

Daha önce kuruluşunu gerçekleştiren Gaziantep İnternet Medyası Derneği (GİMDER), birinci olağan genel kurulu ile kısa, orta ve uzun vadede hayata geçireceği projeleri gerçekleştirmek için start verdi. Yönetim, denetim ve disiplin asil ve yedek üyelerinin seçiminin yapıldığı kongrede, tüzükte yer alan federasyon delegeleri ve onur kurulunda yer alacak isimler de belirlendi.

"Gaziantep'e yakışır bir internet medya atölyesi kuracağız"

Kongre sonrasında üyelere hitaben teşekkür konuşması yapan GİMDER Başkanı Aydın Akyürek, kurucu başkan Ökkeş Sabah ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, "Hedefimiz bir derneğin ötesinde kentte çağın gelişimine uygun bir medya atölyesi kurmak. İlk olarak üye sitelerimizin gelişmesi ve daha etkin hale gelmesi için çalışmalar yapacağız. İlimizdeki tüm basın STK'ları ve internet medya basın kuruluşlarıyla istişareler yaparak, internet medyası okuryazarlığı konusundaki sorunlara çözüm aramaya çalışacağız. Diğer yandan üniversitelerimizin iletişim bölümleriyle teorik alanda da destekler alarak, Gaziantep'in internet medyası alanındaki rekabet gücünü artırarak hedefimiz olan medya 5.0 projesini hayata geçirmek için çalışacağız" dedi.

"Yerel basın kavramı artık uluslararası bir kavrama dönüşmüştür"

Gaziantep merkezli yayın yapan internet haber sitelerinin artık yerel basın kavramından çıktığına dikkat çeken Akyürek, "Her ne kadar kontrolsüz bir büyüme olsa da Gaziantep'te diğer kentlerle rekabet edecek potansiyelde haber siteleri bulunmaktadır. Bugün Gaziantep'te yayın yapan bir haber sitesi yurt dışında okunuyor ve takip ediliyorsa internet haberciliği yapan siteleri yerel olarak adlandırmak yanlış bir tanımdır. Bu alanda birlik, beraberlik, yardımlaşma, dayanışma ve istişare ile hareket edildiğinde Gaziantep'te marka haber sitelerinin de çıkacağına inancımız tamdır. Bu hedef doğrultusunda derneğimize üye olsun olmasın tüm haber sitelerine kapımız açık olacaktır" diye konuştu.

İlk kongrenin ardından yönetim listesinde Aydın Akyürek, Turgut Bozgeyik, Halil Eyyupoğlu, Mezine Sırakaya, Hamza Mercanoğlu, Sedat Torun, Kemal Kökten, Ökkeş Koyuncu ve Ahmet Hillez yer aldı. Denetim kurulu listesinde Salih Karadeniz, Mehmet Genç ve Yusuf Albayram yer alırken, disiplin kurulu listesinde Tayfun Katırcı, İsmail Tunç ve Davut Uçar yer aldı. GAİMDER Onur Kurulu listesinde ise Mustafa Kızıklı, Aslı Emektar, Veysel Karayılan, Metin Sabuncu ve Mehmet Sait Karaşahin yer aldı.

Federasyon delegeleri ise Aydın Akyürek, Ökkeş Sabah, Hamza Mercanoğlu, Turgut Bozgeyik, Mezine Sırakaya oldu. - GAZİANTEP