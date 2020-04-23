GİMDES Başkanı Dr. Büyüközer: "Bu ay, müminin rızkının arttığı bir aydır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel GİMDES Başkanı Dr. Büyüközer: 'Bu ay, müminin rızkının arttığı bir aydır' - Son Dakika

GİMDES Başkanı Dr. Büyüközer: "Bu ay, müminin rızkının arttığı bir aydır"

15 dakika önce

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, ramazan ayı öncesi açıklamalarda bulundu.

GİMDES Başkanı Dr. Büyüközer:

Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği (GİMDES) Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, ramazan ayı öncesi açıklamalarda bulundu.


Tüm Müslümanların ramazan ayını kutlayarak başlayan, Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, Rabbimizin, bütün dünyayı muhatap tuttuğu bu tarihi ve küresel koronavirüs musibetinin gölgesinde, bu ayımızı huzur, saadet, kardeşlik, yaptığımız günahlara tövbekar olmaya, her türlü hayırlara ve bu musibetten kurtuluşumuza vesile kılsın inşallah. Ramazan ayı bir fırsattır. Bu Ramazan daha da büyük bir fırsattır. Maddi ve manevi hayatımızı yenilemede, yanlış alışkanlıklarımızdan arınmada, yeme içmemizden günlük yaşantımızdaki her amelimize kadar ciddi bir özeleştiri yapmada bir fırsat bilelim. Allah tarafından önümüze konan bu fırsattan azami derecede istifade etmek için karar verelim ve uygulamaya başlayalım." ifadelerine kullandı.


"Bu ay, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir"


Konuşmasında ayet ve hadislere yer veren GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer şu ifadelere yer verdi: "Resülullah, bir Şaban ayının son günü bir hutbe irad buyurdu ve şöyle dedi: "Ey Müslümanlar! Büyük ve mübarek bir ayın gölgesi üzerinize düştü. Bu, içinde 'bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir aydır. Bu ay, Allahu Teala'nın, gündüzlerinde orucu farz; gecelerinde teravih namazını nafile olarak meşru kıldığı (mübarek) bir aydır. Bu ayda kim bir hayır işlerse başka zamanlarda bir farzı yerine getiren kimse gibi sevap kazanır. Bir farzı eda eden de, başka aylarda yetmiş farzı yerine getiren gibi sevap kazanır. Bu ay, sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir."


Bu ayın yardım ayı olduğunu belirten Dr. Büyüközer, "Bu ay, ihsan, yardım ve eşitlik ayıdır. Bu ay, Müminin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluyu iftar ettirirse bu, onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına sebep olur. İftar ettirdiği Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin onun kazandığı kadar da sevap kazanır. Bu ay evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan bir aydır. Kim (bu ayda) emri altındakilerin yükünü hafifletirse, Allah onu bağışlar ve cehennemden azad eder. Bu ayda dört şeyi çok yapınız. Bunların ikisi ile Rabbinizi hoşnut edersiniz; ikisinden de zaten uzak kalamazsınız. Rabbinizi hoşnut edecek iki işiniz; la ilahe illallah diyerek Allah'ın birliğine şehadet etmeniz ve bağışlanma dilemenizdir. Uzak kalamayacağınız öteki iki şeye gelince, onlar da Allah'tan cenneti isteyip cehennemden uzak kalmayı dilemenizdir." dedi. - İSTANBUL

Hüseyin Kami Büyüközer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:49 Kaynak: İHA

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