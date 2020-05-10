GİMDES, Dünya Helal Günü'nü kutladı - Son Dakika
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GİMDES, Dünya Helal Günü'nü kutladı

6 saat önce

17 Ramazan Dünya Helal Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, hazırladıkları yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktığı söyledi.

GİMDES, Dünya Helal Günü'nü kutladı, System.String[]

17 Ramazan Dünya Helal Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan GİMDES Başkanı Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, hazırladıkları yardımların ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yola çıktığı söyledi.


Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalandırma Araştırmaları Derneği Başkanı (GİMDES) Dr. Hüseyin Kami Büyüközer, 17 Ramazan Dünya Helal Günü'nü kutladı. GİMDES Başkanı Dr. Büyüközer günün anlam ve önemi belirten açıklamalarda bulundu. Ayrıca Dr.Büyüközer, dernek olarak hazırladıkları yardımların ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere yola çıktığını belirtti.


Neden Dünya Helal Günü?


Miladi 2013 yılında bu günü ilan ettiklerini duyuran Başkan Dr. Hüseyin KamiBüyüközer, "Dünya Helal Günü'nün, 100 yıldır unutulmaya yüz tutmuş, helal lokma sorumluluğumuzu bize unutturmayacağını düşünerek, hep birlikte Allah'ın ipine sarılarak, lokmamızın helale doğru daha çok yakınlaşmasına ve hayatımızın helalleşmesine önemli katkı sağlayacağını ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Neden 17 Ramazan?


Helal konusundaki inen ilk ayetten yola çıkarak bu günü duyurduklarını ifade eden Dr. Büyüközer, "İlk ayet olan Enfal Suresi'nin 69'uncu ayeti hicri 624, Ramazanın 17'nci günü, İslam ve küfrün ilk savaşı olan Bedir Savaşında nazil oldu. Peki, ayeti kerimede Rabbimiz ne diyor? "Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve tayyib olarak yiyin ve Allah'tan korkun! Şüphesiz ki Allah, Gafurdur. Rahimdir" dedi.


"Her türlü teröre gıda oluyorlar"


Dr. Büyüközer sözlerine şöyle devam etti: "İnsan bedeni, altın ve zümrütten yapılmış bir saray da olabilir. Çer çöpten teşekkül etmiş bir derme çatma yapı da olabilir. Bu beden binasının inşası ise yiyip içtiklerimizle doğrudan ilgilidir. Sağlıklı bir ruh hali ve olgun bir insanda ancak helal gıdadan beslenen bir beden bütününde bulunabilir. Yani sağlıklı, olgun, hamiyetli, vatanperver, dindar bir nesil inşa etmek istiyorsak işe yiyip içtiklerimizin helal ve tayyib mi, haram mı olduğu konusundan başlamalıyız. Tayyib, yani güzel insanlar istiyorsak tükettiğimiz gıdaların helal ve tayyib yoldan kazanılmış ve Allah'ın haram kılmadığı ürünlerden olmasına dikkat etmeliyiz. Yani bu iki kavramı dünyamıza, kafa ve kalbimize yerleştirmeliyiz. Bu, kimseye tuhaf gelmesin. Her meselede, din üzerinden siyasete evrilen bir konu gibi anlaşılıp yanlış yorumlar yapılmasın. Bu durum, İslam'ın her meselesinde olduğu gibi fıtratla alakalıdır. Dinin sadece Müslümanlara emrettiği bir konu olmaktan öte, bütün insanlığın selameti için Yaradan'ın yarattıklarına sunduğu yaşam reçetesidir" İfadelerini kullandı.


"Ramazan kumanyalarının yolculuğu başladı"


İlk parti 500 Ramazan kumanyası Tırlara ulaştırılması için mahalli vasıtalara yüklenmeye başlandığını bildiren Dr. Büyüközer, "17 Ramazan Dünya Helal Günümüz olan 10 Mayıs Pazar günü toplu olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmaya başlanacaktır. Bugüne kadar çeşitli kurumlarımızın yurtiçi yurtdışı birçok kardeşlerimizin, HDM şubelerimizin siparişleri adreslerine gönderilmeye başlandı. Yaptıkları bağışların Suriye'deki muhtaç kardeşlerimize dağıtılmasını isteyen kardeşlerimizin bu istekleri de bugünden itibaren gönderilmeye başlandı. 17 Ramazan Dünya Helal Günümüz olan 10 Mayıs yani bugün toplu olarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtılmaya başlanacaktır" dedi.


"Bütün insanlığın sizin duanıza ihtiyacı var"


Allah'ın vaadettiği Cennet nimetlerine kavuşmanın yollarını anlatan Dr. Büyüközer, "İnsanın önünde iki seçenek vardır; insan ya kendi heva ve hevesinin esiri olacaktır ya da Allah'ın emrettiğini yapacak, yasak ettiklerinden kaçacak ve bütün kainatın sahibi olan Allah'ın vaadettiği Cennet nimetlerine kavuşacaktır. Aklı yerinde olan insan, ikincisini seçecektir. İslamiyet'i yaşama gayreti içerisinde olan herkes, helal gıda konusunda bir farkındalık daha oluşturan bu çalışmaya destek olmalı ve daha önemlisi kendi hayatında bu meseleye daha bir dikkat etmelidir" dedi.


Dr. Büyüközer, sözlerini şöyle tamamladı: "Kendinize şu soruyu sorun: En son ne zaman yediğim yemeğin içeriğinde haram madde var mı yok mu diye sordum? Çünkü öyle devir gelecek ki, insanoğlu, aldığı şeyin helalden mi? haramdan mı? olduğuna hiç aldırmayacak. Böylelerinin hiçbir duası kabul edilmez. Halbuki koronavirüs musibetinin yaşandığı bu zamanda bütün dünyanın, bütün Müslümanların ve bütün insanlığın sizin duanıza ihtiyacı var". - İSTANBUL

Hüseyin Kami Büyüközer, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 06:32 Kaynak: İHA


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