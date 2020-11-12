GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular - Son Dakika

GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular

12.11.2020 09:08

GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular Başkan Tanış, Yılmaz ailesine evlerinin anahtarını teslim etti Van'ın Gürpınar ilçesinde damı, kapısı ve penceresi olmayan evde yaşam mücadelesi veren Yılmaz ailesi, Gürpınar İyilik Merkezi projesiyle sıcak yuvalarına kavuştu.

GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular

Başkan Tanış, Yılmaz ailesine evlerinin anahtarını teslim etti

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesinde damı, kapısı ve penceresi olmayan evde yaşam mücadelesi veren Yılmaz ailesi, Gürpınar İyilik Merkezi projesiyle sıcak yuvalarına kavuştu.

Gürpınar ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde 10 kişilik nüfusuyla ikamet eden Mehmet Yılmaz, GİMER ile yeni yuvasına kavuştu. Yılmaz ailesine evinin anahtarını teslim eden Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, 40 gün gibi kısa bir sürede evi tamamlayarak aileye teslim etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Tanış, "Yaklaşık 40 gün önce sahadaki ekiplerimiz; damı, kapısı ve penceresi olmayan harabe bir evde bir ailenin yaşadığını söylediler. Bizde ekiplerimizle birlikte sabahın erken saatlerinde buraya intikal ettik ve gerçekten damsız, kapısız evde insanlarımızın yaşadığını gördük. 35 gün gibi kısa bir sürede ailemize evlerini yaptık ve teslim ettik" dedi.

Maddi durumu olmayan vatandaşlara ev yapmanın ak belediyeciliğin bir görevi olduğuna vurgu yapan Tanış, "Bu bizim insan olarak görevimizdir. Aynı zamanda ak belediyecilik ve sosyal belediyeciliğin bir sorumluluğudur. Eğer insanlarınız damsız bir evde yaşıyorsa, sizin lüks yerlerde yaşama hakkınız yoktur. Bunu ifa ettiğimiz için, bunun gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlçede aynı durumda olan başka ailelerin de olabileceğini düşünerek sürekli gezdiklerini ve araştırdıklarının altını çizen Tanış, "Geziyoruz, görüyoruz. Şu ana kadar birçok aileye inşaat malzemesi yardımında bulunduk ve evlerine kavuşturduk. Burayı da Osman amcamıza teslim ettik. Hayırlı olsun" diye konuştu.

Evine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Osman Yılmaz ise Gürpınar Belediyesinin kendisine yönünü çevirdiğini ifade ederek, "Allah devletimize zeval vermesin. Sebep olan herkese çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah kimseyi evsiz bırakmasın" dedi.

Osman Yılmaz'ın eşi Zeytin Yılmaz da, yıllardır evsiz olduğunu belirterek, "8 çocuğum var, kocam çalışamıyordu. Binlerce teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından evine giren Yılmaz ailesi, sıcak bir yuvaya kavuşmanın keyfini yaşadı.

GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular
GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular

Mehmet Yılmaz, Gürpınar, Akpınar, Van, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam GİMER ile sıcak yuvaya kavuştular - Son Dakika


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