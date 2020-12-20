Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri - Son Dakika

Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri

20.12.2020 03:38
Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri, System.String[]

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

St. Petersburg'da doğdum ve uzun yıllar orada yaşadım. İçimdeki sanat aşkını çok küçük yaşlarda keşfettim. Küçükken beni üzen bir olay olduğunda odama gider ve saatlerce odamın duvarlarına sevdiğim çizgi film karakterlerini çizerdim. El becerisi isteyen uğraşları sevdiğimi çocukluğumda keşfettim.  Elbiseler dikiyor, renkli battaniyeler örüyor ve kilden kavanozlar yapıyordum.  İş hayatına genç yaşta başladım. Annemin restoranında ona yardım ederek iş yaşamına başladım ve hayatım çalışmakla geçti diyebilirim.

Resim ve heykele ilginiz ne zaman başladı?

Babamı kaybettiğimde annem yanıma gelip onun bir resmini çizmemi istedi. Yaşadığım ülkede ölen kişinin fotoğrafının duvara asıldığı bir gelenek vardır. Annem bu geleneği hiç sevmedi, babamın portresini çizmemi o yüzden istedi sanırım. O resim en zorlandığım tek resim çalışmamdı belki de… Babamın portresini yaparken ellerim sürekli titredi ve gözyaşlarım hiç durmadı…

Etkilendiğiniz sanatçılar, akımlar ya da ilham kaynağı olan insanlar var mı?

Müzeye gitmeyi ve eserler görmeyi çok severim. Ivan Aivazovsky, Ilya Repin, Amedeo Modigliani en etkilendiğim sanatçılar.

Sanat hayatınızda karşılaştığınız zorluklar neler?

Pierre Auguste Renoir, insanlar onun çarpık parmaklarını sorduğunda "yetenek parmaklarından geçer" diye cevap verirmiş, bu onun için heykellerle çalışmanın tek zorluğuydu. Pek çok kadın sanatçı görebilirsiniz ama heykel sanatçılarının çoğu erkek. Parmaklarda şiddetli ağrı, sık sık oluşan kesikler, bileklerde ve sırtta ağrılar bunun başlıca sebepleri arasında. Saatlik çalışamam. Dışarı çıkmam gerektiğini bilirsem, işe dokunmuyorum çünkü mahvedeceğimi biliyorum. Garipsememem gerektiğini biliyorum ama zihinsel olarak çok incindiğimde en iyi işlerimi çıkarıyorum.

Heykel sanatını modernizmle buluşturduğunuzu görüyoruz…

Deneyimlemeyi seviyorum. Mermer, polyester, bronz ve metal materyallerle modern çizgiler yakalamaya çalışıyorum.

Eserlerinizle yer aldığınız karma sergiler ya da özel organizasyonlar oldu mu?

En son sergilerimden biri Ekim 2020'de İsviçre'de gerçekleşti; Exhibitor Portraits Art International Zurich 2020.

Türkiye'de eserlerinizi sanatseverlerle buluşturma planınız var mı?

Türkiye, her zaman güçlü bir tarihe sahip ve renkli bir ülke benim için. Farklı etnik kültürlerin bir arada olduğu bu ülkede eserlerimi sergilemek istiyorum. Özellikle İstanbul'a aşığım… İstanbul kendi başına bir sanat eseri bence.

Modern sanatın klasik sanatla buluştuğu eserlerinizi daha geniş kitlelere duyurmak gibi bir planınız var mı?

İlk başlarda prensip olarak işimi satmaya karşıydım. Çalışmalarımın bir bedeli olmamasını ve paha biçilmez olmasını istedim. Ama sonra aklıma çılgınca fikirler geldi ve bu fikirleri daha geniş kitlelere duyurmam gerektiğini düşündüm. Bu şekilde gelecekte bazı çalışmalarımı paha biçilmez hale getirebileceğimi düşünüyorum.

Heykel ağırlıklı sanat uğraşınız olsa da resme de ilgi duyuyorsunuz. İleride resim ağırlıklı bir yere taşınabilir mi?

Resimle ilişkim sadece ilgiden ibaret değil. Ciddi bir disiplinle resim sanatında da eserler ortaya koymaya çalışıyorum. Ağırlıklı Nu çalışmalar yapıyorum hak verirsiniz ki çok görünür şekilde sergileyebileceğiniz bir alan değil Nu sanatı.

Eserlerinizde siyah baskın bir renk, özel bir nedeni var mı?

Siyahı bir renkten daha fazlası olarak görüyorum ve seviyorum. Ama her zaman siyah baskın bir üretim alışkanlığım olmayacak. Örneğin 2021'de beyaz renge ağırlık vereceğim.

Heykel ya da resim yaparken nasıl bir atmosfere ihtiyaç duyuyorsunuz? Müzik, koku, günün hangi saati vb…

Müzik benim için olmazda olmaz… Çalışırken mutlaka sevdiğim bir melodi fonda yer almalı.

Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri

Petersburg, İstanbul, Heykel, Resim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

İranlı YouTuber'ın polis aracını kullandığı görüntüler tepki çekmişti! Olayla ilgili bir polis görevden alındı Bilim Kurulu üyesi koronavirüsün daha bulaşıcı mutasyonuyla ilgili konuştu: Önemli olabilir, yakından izlenmeli Rıdvan Dilmen: 3-4 oyuncuyu kadro dışı bırakacaksın, Erol Hoca'ya da sağ ol diyeceksin Sosyal medya bu görüntülerle çalkalanıyor! Farelerle dolu kuru incir deposu mide bulandırdı Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu Üniversitede 'taciz' iddiası! 10 öğrenci şikayet etti
Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var Artan vakalara rağmen otellerin yılbaşı programları tepki çekti! Canlı müzik bile var         
23:59
ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir ABD Başkanı Trump: Resmi kurumlara yapılan siber saldırıların arkasında Çin olabilir         
23:15
Erol Bulut Erol Bulut "istifa edecek" iddialarını yalanladı         
22:53
Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu Hacı Sabancı ile Nazlı Kayı nişanlandı! Arzu Sabancı sosyal medyadan duyurdu         
21:13
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti Kayseri'de genç avukat, 8'inci kattan atlayarak intihar etti         
19:04
İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor İngiltere'den korkutan açıklama: Koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türü daha hızlı yayılıyor         
18:29
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler Almanya'dan sınır dışı edilen 7 kişilik Türk aile yapılan muameleye isyan etti: Soyup kameraya çektiler         
14:54
13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı 13 yıldır ekmek yediği döviz bürosunu soydu! 1 milyon dolar çalan hırsız, iş yerinin kuryesi çıktı         
14:49
Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi Muafiyeti suistimal eden şahsa idari para cezası kesildi         
14:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'da bir fırından alışveriş yaptı         
14:14
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem Coşkun Sabah'tan gündem olacak sözler: Adamların kızımın fotoğrafıyla tuvalete girmesine müsaade etmem         
11:45
Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı Ulucanlar Cezaevi'nin 135 yıllık çeşmesinden 'zula' çıktı         
09:58
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı Mucize Doktor'a veda eden Seda Bakan ayrılık kararını açıkladı         
13:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 03:47:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gina Ginali: İstanbul kendi başına bir sanat eseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei