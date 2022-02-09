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Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

09.02.2022 21:23
Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı
Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı
Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı

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Kokain, Hatay, Türk, Gine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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