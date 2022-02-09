Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY