Gine açıklarında 6 Şubat'ta Türk bayraklı balıkçı teknesinde 528 kilogram kokain ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Hatay merkezli İstanbul ve Mersin'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K., M.G., E.N. ve O.U. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. N.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Gine açıklarında 528 kilo kokainle ilgisi olduğu belirlenen 4 kişi tutuklandı - Son Dakika