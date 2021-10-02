Gine, bağımsızlığının 63'üncü yıl dönümünü cunta yönetimi altında kutladı - Son Dakika

Gine'nin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının 63'üncü yıl dönümü kutlandı.

Ülkede 5 Eylül'de yönetime el koyan ve dün de geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin eden Mamady Doumbouya, devlet televizyonu RTG'den ülkesinin 63'üncü bağımsızlık yıl dönümü vesilesiyle ulusa seslendi.

Gine'nin bağımsızlık yolunda çok kayıp verdiğini belirten Doumbouya, Gine'nin bu süreçte evlatlarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Doumbouya, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı verirken, içinden geçilen süreç nedeniyle her yıl düzenlenen törenlerin bu yıl gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Doumbouya, eşiyle başkent Konakri'deki şehitler anıtına çelenk bıraktı.

Dün cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti

Darbe sonrası kurulan askeri cunta Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesinin (CNRD) başındaki Doumbouya, dün düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

Yemin törenine Afrika ülkelerinden sadece cunta yönetimi altındaki Mali'den katılım sağlanmıştı.

Gine'nin de üyesi olduğu ancak darbe sonrası üyeliği askıya alınan Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ülkelerinden katılım olmamıştı.

Doumbouya'nın yöresel kıyafetlerle törene katılan Fransız eşi Lauriane Doumbouya'nın fotoğrafı ise Twitter'da "Gine'nin beyaz first ladysi" yorumuyla defalarca paylaşılmıştı.

Gine'deki askeri darbe

Gine'de, Özel Kuvvetler Birlikleri (GFS) komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Paris Harp Okulu çıkışlı Fransız vatandaşı Doumbouya, darbeden sonra ülkenin en merak edilen ismi haline gelmişti.

ECOWAS ve Afrika Birliği, Gine'nin üyeliğini askıya almış, darbecilere çeşitli yaptırımlar uygulanacağını duyurmuştu.

Askeri cuntanın 5 Eylül'den bu yana elinde olan 83 yaşındaki Alpha Conde'nin ise tüm baskılara rağmen istifa mektubunu imzalamadığı belirtiliyor.