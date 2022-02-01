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Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında" - Son Dakika

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında"

01.02.2022 22:52
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında"

Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu.

Darbe girişiminde bulunulan Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, iyi olduğunu ve hükümetin durumu kontrol altına aldığını duyurdu.

Asker tarafından alıkonulduğu iddia edilen Cumhurbaşkanı Embalo, Twitter hesabından paylaşım yaptı.

Embalo, "Elhamdülillah ben iyiyim. Durum hükümetin kontrolü altında. Ben ve hükümetim için endişelenen Gine Bissau halkına ve ülkemizin dışındaki tüm kişilere teşekkür ederim. Yaşasın cumhuriyet. Tanrı, Gine Bissau'yu korusun." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fransız Jeune Afrique dergisi de Embalo ile yaptığı telefon görüşmesini kaynak göstererek Embalo'nun silahlı çatışmada "çok sayıda ölü" olduğunu söylediğini aktardı.

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da, Cumhurbaşkanı Embalo'nun Kabine Toplantısı yaptığı sırada Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuştu.

Bunun üzerine Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), bunu bir darbe girişimi olduğunu belirterek askere "kışlana dön" çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: 'Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo: "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında" - Son Dakika
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