Yeni ECOWAS Başkanı, bu yıl şubatta gerçekleşen darbeden sağ kurtulmuştu. Bu, Gine Bissau'da istikrarı sağlamak için bölgesel organın farklı üye ülkelerinden seçilen 609 askerden oluşan bir yedek kuvvet kurulmasına yol açmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo, ECOWAS Dönem Başkanı seçildi - Son Dakika

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