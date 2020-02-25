Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor - Son Dakika
Son Dakika Politika Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor - Son Dakika

Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor

10 dakika önce

Gine Bissau'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), Yüksek Mahkemenin kararıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu oylarını yeniden sayacak.

Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor, System.String[]

Gine Bissau'da Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu (CENI), Yüksek Mahkemenin kararıyla cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu oylarını yeniden sayacak.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, CENI'nin seçim sonuçlarıyla birlikte bir adayın zaferini ilan ederek yetkisini aştığına hükmetti.

Mahkeme, CENI'den 29 Aralık'ta düzenlenen ve muhalefetin adayı Umaro Sissoco Embalo'nun yüzde 53,55, iktidardaki PAIGC partisinin adayı Domingos Simoes Pereira'nın yüzde 46,45 oranında oy aldığı seçimde oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Talimata uyacağını bildiren CENI, oy sayımında bulunmaları için iki adayın temsilcilerini komisyon merkezine çağırdı.

Embalo'nun iki gün içinde yemin ederek görevine başlaması bekleniyordu.

Seçim siyasi kriz ortamında yapılmıştı.

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın, seçime bir aydan az bir süre kala 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alarak başka bir ismi ataması yeni bir siyasi krize neden olmuştu.

Uluslararası kuruluşların da tepkisiyle Gomes görevine geri dönmüş ve iki turlu cumhurbaşkanı seçimleri zamanında düzenlenmişti.

Seçimin 29 Aralık'ta yapılan ikinci turundan muhalif aday Embalo galibiyetle çıkmıştı. İktidar partisinin adayı Pereirea, düzensizlikler olduğu gerekçesiyle seçim sonuçlarına itiraz etmişti.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), konuyu 9 Aralık'taki Afrika Birliği (AfB) zirvesi sırasında bir toplantıda ele almış ve Gine Bissau'dan anlaşmazlığın hızlı bir şekilde çözülmesini talep etmişti.

Cumhurbaşkanı, Aralık, Gine, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ruhani'den koronavirüse karşı karaborsa uyarısı: Halkın parasına göz dikilmemeli
Azeri yetkilinin var gücüyle tokalaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırttı Son dakika: Mısır'ın devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, 92 yaşında hayatını kaybetti Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e tesbih hediye etti

Son Dakika Haberleri
17:41 Leblebinin faydaları nelerdir? Beyaz ve sarı leblebi faydaları
16:46 Hüseyin Usta, Hollywood'a çalışıyor
16:46 Almula Merter'den yeni roman
16:11 Karanfilin faydaları neler? Karanfil neye iyi gelir?
16:11 Kayısı çekirdeğinin faydaları neler? Kayısı çekirdeği neye iyi gelir?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 17:56:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gine Bissau'da cumhurbaşkanı seçiminin oyları yeniden sayılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]