Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu düzenleniyor - Son Dakika

Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda sandık başına gitti.

Uzun süredir siyasi krizle boğuşan ülkede, 24 Kasım'da düzenlenen ilk turda adayların aldığı oyların hiçbirinin yüzde 50'yi geçememesi nedeniyle bugün seçimin ikinci turu yapılıyor.

Yaklaşık 760 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, yerel saatle 07.00'de açılan sandıklar, 17.00'de kapanacak.

İlk turda oyların yüzde 40,13'ünü alan Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi'nin (PAIGC) adayı Domingos Simoes Pereira ile oyların yüzde 27,65'ini alan ana muhalefet partisi lideri Umaro Sissoco Embalo, seçimin ikinci turunda cumhurbaşkanı olmak için mücadele ediyor.

İkisi de eski başbakan olan adaylardan en yüksek oyu alan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yönetecek.

İlk turda yarışan isimlerden mevcut Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ile Nuno Nabiam, ikinci turda Umaro Sissoco Embalo'ya desteklediklerini açıklamıştı.

Siyasi kriz ortamında seçim

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alması ülkede yeni siyasi krize neden olmuştu.

Görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), seçimler düzenlenene kadar sembolik olarak cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine karar verdiği Vaz'ın seçime haftalar kala hükümeti feshetmesi, ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmişti.

Bu adım, ülkenin yeniden darbe sarmalına döneceği endişesine yol açarken, ECOWAS ile Afrika Birliği (AfB), Gomes ve ekibini meşru hükümet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Vaz'ın, Gomes'in yerine atadığı Faustino Fudut Imbali ise uluslararası baskılara dayanamayarak 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.