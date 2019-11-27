Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı
Son Dakika Güncel Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı - Son Dakika

Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı

6 saat önce

Siyasi krizle boğuşan Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış ikinci tura kaldı.

Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı, System.String[]

Siyasi krizle boğuşan Afrika ülkesi Gine Bissau'da pazar günü düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminde yarış ikinci tura kaldı.

Ulusal Seçim Komisyonu tarafından yayımlanan geçici sonuçlara göre, ikisi de başbakanlık yapmış olan iktidar partisi Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisinin (PAIGC) adayı Domingos Simoes Pereira ile ana muhalefet partisi lideri Umaro Sissoco Embalo sırasıyla oyların yüzde 40,13'ünü ve 27,65'ini alarak seçimi önde götüren iki isim oldu.

Adaylardan herhangi birinin yüzde 50'yi geçmemesi nedeniyle, cumhurbaşkanlığı yarışının kazananı en yüksek oyu alan iki aday olan Pereira ve Embalo arasında 29 Aralık'ta yapılacak ikinci turda belirlenecek.

İkinci turda adaylardan en yüksek oyu alan cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve ülkeyi gelecek 5 yıl boyunca yönetecek isim olacak.

Siyasi kriz ortamında seçim

Gine Bissau'da, görev süresi boyunca 8 başbakan göreve getiren Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın 29 Ekim'de Aristides Gomes'in liderliğindeki hükümeti görevden alması ülkede yeni siyasi krize neden olmuştu.

Görev süresinin 23 Haziran'da dolması nedeniyle Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), seçimler düzenlenene kadar sembolik olarak cumhurbaşkanlığı görevini sürdürmesine karar verdiği Vaz'ın seçime haftalar kala hükümeti feshetmesi, ülkede ve uluslararası toplumda büyük tepki çekmişti.

Bu adım, ülkenin yeniden darbe sarmalına döneceği endişesine yol açarken, ECOWAS ile Afrika Birliği (AfB) Gomes ve ekibini meşru hükümet olarak tanıdıklarını açıklamıştı.

Vaz'ın, Gomes'in yerine atadığı Faustino Fudut Imbali ise uluslararası baskılara dayanamayarak 10 gün sonra istifa etmek zorunda kalmıştı.

Afrika, Gomes, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 03:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz 3 Avrupa ülkesinde meydana gelen depremlerin ardından Profesör Sözbilir'den Türkiye için tsunami uyarısı Son dakika: Rahmi Turan, Muharrem İnce'yi aradı: Talat Atilla beni oyuna getirdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 21:50:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'da cumhurbaşkanlığı yarışı ikinci tura kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]