Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'da Genel Seçimler

Gine Bissau'da Genel Seçimler

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk parlamentodaki 102 milletvekilini belirlemek üzere, sandık başına gitti.

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Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'da halk parlamentodaki 102 milletvekilini belirlemek üzere, sandık başına gitti.

Yerel basındaki haberlere göre, Gine Bissau'da gerçekleştirilen milletvekili genel seçiminde halk, yeni milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) gözlem ekibi başkanı Kadre Oudraogo, seçimlerin sakin bir havada geçtiğini ve oy kullanma merkezlerinin çoğunun zamanında açıldığını belirtti.

Oudraogo, "Ziyaret ettiğimiz sandıklarda oy kullananların sayısının yüksek olduğunu gördük." dedi.

Yaklaşık 750 bin seçmenin kayıtlı olduğu ülkede, 21 parti meclise girmek için yarıştı.

Oy verme işlemi sona ererken, sonuçların birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

Gine-Bissau'daki siyasi kriz

Ülkede 2014'teki seçimi kazanarak devlet başkanı olan Jose Mario Vaz ile Gine ve Cape Verde'nin Bağımsızlığı İçin Afrika Partisi (PAIGC) Başkanı ve dönemin Başbakanı Domingos Simoes Pereira arasında 2015'teki sürtüşme, Vaz'ın "ülkede siyasi kriz çıkararak hükümeti dağıtmakla" suçladığı Pereira'yı görevden almasıyla sonuçlanmıştı.

PAIGC, Vaz'ın daha sonra parti içerisinden atadığı isimlere itiraz etmişti.

Taraflar, komşu ülke Gine Cumhuriyeti'nin başkenti Konakri'de 14 Ekim 2016'da imzalanan anlaşmayla başbakanların mutabakatla belirlenmesini kararlaştırmıştı. Vaz, parti temsilcileri tarafından belirlenen Aristides Gomes'i geçen yıl 17 Nisan'da atamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 08:39 Kaynak: AA

Afrika, Gine, Güncel
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