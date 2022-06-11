Gine Bissau'da hükümet yemin etti - Son Dakika
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Gine Bissau'da hükümet yemin etti

11.06.2022 00:50
Gine Bissau'da hükümet yemin etti

Gine Bissau'da 36 üyeli yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.

Gine Bissau'da 36 üyeli yeni hükümet yemin ederek göreve başladı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun mayısta parlamentoyu feshetmesinin ardından 24 Bakan ve 12 Devlet Sekreterinin görev yapacağı hükümet yemin etti.

Başbakan Nuno Gomes Nabiam'ın liderliğindeki hükümette, Dışişleri Bakanı Srkenuzy Carla Barbosa, İçişleri Bakanı Botche Cande gibi isimler yerinde kaldı.

Eğitim, Doğal Kaynaklar ve Enerji Bakanları ise bu göreve getirildiklerinin duyurulmasından 24 saat sonra görevden alındı.

Söz konusu 3 bakanın, yemin törenine katılmadığı için görevden alındığı tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı Embalo, 16 Mayıs'ta yolsuzluk iddiaları nedeniyle parlamentoyu feshetmiş ve genel seçimlerin 18 Aralık'ta düzenleneceğini duyurmuştu.

Başbakan Nabiam'ın seçimler düzenlenene kadar görevinde kalacağı belirtilmişti.

Daha önce de Cumhurbaşkanı Kumba Lala, milletvekillerini, "cumhurbaşkanını yetkisini azaltmaya çalışmakla" suçlamış ve 2002'de meclisi feshetmişti.

Lala, milletvekili seçimlerini birkaç kez ertelemiş ve sonunda seçimleri düzenleyemeden 14 Eylül 2003'te asker yönetime el koymuştu.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip ülkede, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe veya darbe girişimi yaşandı.

Son olarak 1 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Embalo'ya yönelik gerçekleştirilen ve bastırılan darbe girişiminde 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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Kaynak: AA

Hükümet, Gine, Güncel, Son Dakika

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