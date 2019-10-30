Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki
Son Dakika Güncel Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki

Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki

35 dakika önce

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın hükümeti görevden almasını kanunsuz kabul ettiklerini bildirdi.

Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki, System.String[]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz'ın hükümeti görevden almasını kanunsuz kabul ettiklerini bildirdi.

ECOWAS'tan yapılan açıklamada, Vaz'ın hükümeti feshetmesinin, 29 Haziran'da düzenlenen Batı Afrika zirvesinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Zirvede, Gine Bissau'da Vaz'ın görev süresinin dolduğu, meşru bir hükümet olmadığını ve anayasal boşluktan kaynaklanan bir kriz riski bulunduğunun gündeme geldiği hatırlatılan açıklamada, Vaz'ın 28 Ekim'de yayımladığı hükümetin feshiyle ilgili kararnamenin "yasa dışı olduğu" ifade edildi.

Açıklamada, görevden alınan Başbakan Aristide Gomez ve ekibine tam destek verildiği ve Gomez'in kabinesiyle 24 Kasım'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimi hazırlıklarını devam ettirmesi gerektiği vurgulandı.

Seçimlerden 3 hafta önce, söz konusu sürecin durdurularak ülkenin daha fazla kaosa itilmemesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Seçim sürecinin düzgün takibine engel olan herkes, yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Vaz, pazartesi yayımladığı kararnameyle "cumhuriyet kurumlarının normal işleyişini önleyen ciddi siyasi kriz gözlemlediği" gerekçesiyle hükümetin görevine son vermişti.

Cumhurbaşkanı, Hükümet, Afrika, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 08:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan milletvekillerine Meclis uyarısı: Çalışmalara katılmazsanız maaşınız helal değil
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ziyaretiyle ilgili konuştu: Henüz kararımı vermedim Modern insanın ataları ile ilgili yeni araştırma: Botsvana'dan çıkıp, diğer bölgelere yayıldılar Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 21:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gine Bissau'da hükümetin feshedilmesine tepki
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]