Gine Bissau'da özel radyoya silahlı saldırı - Son Dakika

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da özel radyoya silahlı saldırı düzenlendi.

Yerel basında çıkan haberlerde, başkent Bissau'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve devlet binalarının bulunduğu "Bairro Militar" semtinden silah sesleri duyulduğu belirtildi.

Aynı semtte bulunan "Capital" isimli özel radyonun maskeli silahlı kişilerin saldırısına hedef olduğu ve silah seslerinin buradan geldiği kaydedildi.

Gine Bissau'da 1 Şubat'ta da Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafından silah sesleri duyulmuş ve olayın darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo olayın aslında bir suikast girişimi olduğunu söylemişti.

Embalo, olaylarda uyuşturucu çetelerinin varlığına da işaret etmiş ancak detay vermemişti.

Olayda aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.