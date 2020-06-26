Gine Bissau'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı - Son Dakika

Ülkede 20.00-06.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma yasağının ise kaldırıldığını bildiren Embalo, Kovid-19'un yayılmasının önüne geçmek için alınan tedbirlere azami dikkat edilmesi konusunda halka çağrıda bulundu.

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