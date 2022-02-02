Üye Girişi
Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü - Son Dakika

Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü

02.02.2022 17:35
Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü

Gine Bissau'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Gine Bissau'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında en az 6 kişinin öldüğü belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu devirmeye yönelik gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin ardından hayat normale döndü. Devlet radyosu tarafından bugün yapılan açıklamada, darbe girişimi sırasında çıkan olaylarda cumhurbaşkanlığında görevli 2 güvenlik gücü ve 4 saldırganın hayatını kaybettiği belirtildi.

Guinea Bissau'daki darbe girişiminde kimin rol oynadığı henüz netlik kazanmazken Cumhurbaşkanı Embalo yaptığı açıklamada, darbe girişiminin ordu ile değil uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Embalo yaptığı açıklamada, "Bu yalnızca bir darbe girişimi değildi. Cumhurbaşkanı, başbakan ve tüm kabineyi öldürme girişimiydi. İyi hazırlanmış ve organize edilmiş bu saldırı, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilerle ilgili olabilir" dedi.

Ne olmuştu

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyulmuştu. Gine Bissau Hükümet Sözcüsü Pamela Ferreira, bir grup askerin Cumhurbaşkanını devirmeye çalıştığını ve bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu ifade etmişti. Darbe girişiminden saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Embalo ise, "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Gine Bissau halkına ve benim için endişelenen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullanmıştı.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede, 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe veya darbe girişimi yaşandı. Gine Bissau'da yaşanan darbe olayları nedeniyle demokratik olarak seçilmiş yalnızca bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

(İHA)

YORUMLAR
500

Darbe Girişimi, cumhurbaşkanı, Darbe, Gine, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:43 "Kepçeci abi kürümesen olmaz mı" sözleriyle çok konuşulan çocuklar Ilgaz'da kayak yapmaya götürüldü
17:42 28 yaşındaki gencin feci sonu! Geriye ölümünden 4 dakika önce paylaştığı fotoğraf kaldı
17:41 Vaka sayıları 100 bini geçti, Bilim Kurulu toplandı! İşte masaya yatırılan kritik konu
17:34 Dehşete düşüren ayrıntı! Cani koca, eşini öldürdükten sonra bıçağı karnının içinde hareket ettirmiş
17:16 Baba ve kızın halleri üzdü! Yanan otomobillerine çaresizce baktılar
17:10 Başkan Burak Elmas'ın açıklaması sonrası çılgına döndü! Şahan Gökbakar'dan şaşırtan tepki: Bir de racon kesiyorsunuz
17:08 Mahalleyi ayağa kaldıran gaz kokusunun kaynağı tespit edildi! Kimyasal maddeden geliyormuş!
17:06 Son Dakika: Türk askerlerini Aden Körfezi'ndeki görev süresi uzatıldı! Tezkere, TBMM'de kabul edildi
17:05 İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: Ölüm oranlarındaki azalmada aşının etkisi var
17:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatının ardından teknoloji ürünlerine vergi indirimi geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 17:52:26. #1.12#
SON DAKİKA: Gine Bissau'daki başarısız darbe giriminde 6 kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement