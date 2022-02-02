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Gine Bissau'daki başarısız darbe girişiminde can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika

Gine Bissau'daki başarısız darbe girişiminde can kaybı 11'e yükseldi

02.02.2022 23:37
Gine Bissau'daki başarısız darbe girişiminde can kaybı 11'e yükseldi

Gine Bissau'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Gine Bissau'da gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.

Batı Afrika ülkesi Gine Bissau'nun Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'yu devirmeye yönelik gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin ardından hayat normale döndü. Hükümet sözcülerinden Fernando Vaz yaptığı açıklamada, darbe girişimi sırasında 4'ü sivil olmak üzere 11 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. "Hükümet, saldırı sırasında ölen 11 kişinin kaybının yasını tutuyor" diyen Vaz, yaşamını yitirenler arasında üst düzey bir Tarım Bakanlığı yetkilisinin de bulunduğunu kaydetti.

Ne olmuştu?

Gine Bissau'nun başkenti Bissau'da dün Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun başkanlık ettiği kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinde silah sesleri duyulmuştu. Gine Bissau Hükümet Sözcüsü Pamela Ferreira, bir grup askerin cumhurbaşkanını devirmeye çalıştığını ve bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu ifade etmişti. Darbe girişiminden saatler sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Embalo ise, "Ben iyiyim, durum hükümetin kontrolü altında. Gine Bissau halkına ve benim için endişelenen tüm insanlara teşekkür ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet" ifadelerini kullanmıştı.

Guinea Bissau'daki darbe girişiminde kimin rol oynadığı henüz netlik kazanmazken, Cumhurbaşkanı Embalo bugün yaptığı açıklamada darbe girişiminin ordu ile değil uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Embalo, "Bu yalnızca bir darbe girişimi değildi. Cumhurbaşkanı, başbakan ve tüm kabineyi öldürme girişimiydi. İyi hazırlanmış ve organize edilmiş bu saldırı, uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı kişilerle ilgili olabilir" dedi.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusa sahip olan ülkede 1974'te Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana 10 darbe veya darbe girişimi yaşandı. Gine Bissau'da yaşanan darbe olayları nedeniyle demokratik olarak seçilmiş yalnızca bir cumhurbaşkanı görev süresini tamamlayabildi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Gine Bissau'daki başarısız darbe girişiminde can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gine Bissau'daki başarısız darbe girişiminde can kaybı 11'e yükseldi - Son Dakika
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