Son Dakika Haberleri: Gine Bissau ülkedeki ECOWAS askerlerinin sayısının artırılmasını reddetti
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Gine Bissau ülkedeki ECOWAS askerlerinin sayısının artırılmasını reddetti

6 saat önce

Gine Bissau, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), hafta sonu düzenlenecek seçimde güvenliğin sağlanması amacıyla ECOWAS Gine Bissau Misyonu'nu (ECOMIB) güçlendirmesi kararına karşı çıktı.

Gine Bissau ülkedeki ECOWAS askerlerinin sayısının artırılmasını reddetti, System.String[]

Gine Bissau, Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), hafta sonu düzenlenecek seçimde güvenliğin sağlanması amacıyla ECOWAS Gine Bissau Misyonu'nu (ECOMIB) güçlendirmesi kararına karşı çıktı.

Gine Bissau Genelkurmay Başkanı General Biague Na Ntan, ülkenin silahlı kuvvetlerinin 55. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, daha fazla ECOWAS askerinin ülkeye girmesine izin vermeyeceklerini belirtti.

Ntan, "Gine Bissau ordusu siyasi konularla ve darbe girişimiyle ilgilenmiyor." diyerek, seçimlerde güvenliği sağlayacaklarını kaydetti.

ECOWAS'tan askeri bir misyon, geçen hafta başkent Bissau'da Savunma Bakanı Luis Melo, Kamu Güvenliği Devlet Sekreteri Mario Saiegh, Başbakan Aristides Gomez ve Cumhurbaşkanı Jose Mario Vaz ile görüşmüştü.

ECOMIB, Carlos Gomes Junior'ın devrildiği 2012'deki darbeden bu yana Gine Bissau'da sınırlı sayıda askerle varlık gösteriyor.

Cumhurbaşkanı Vaz, 29 Ekim'de Aristides Gomes hükümetini feshederek, yerine Faustino Imbali'yi atamıştı.

ECOWAS ve Afrika Birliği, seçim arefesinde hükümetin feshinin yasa dışı olduğunu, Gomes'in yerine atanan Imbali'yi tanımadıklarını duyurmasının ardından Imbali istifa etmişti.

Afrika, Gine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 07:06 Kaynak: AA
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