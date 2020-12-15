Yemin töreninin ardından Conde, resmen 3'üncü dönemine başlamış oldu.

Törene Türkiye 'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Törende Afrika Birliği'nden heyet de hazır bulundu.

Gine 'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminden zaferle çıkan Alpha Conde , yemin ederek görevine başladı.

Son Dakika › Güncel › Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde yemin ederek görevine başladı - Son Dakika

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