Gine Cumhurbaşkanı Conde'den "yeni anayasa taslağı" talimatı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gine Cumhurbaşkanı Conde'den 'yeni anayasa taslağı' talimatı - Son Dakika

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den "yeni anayasa taslağı" talimatı

6 saat önce

Gine'de 3. dönem yönetimde kalmak isteyen Cumhurbaşkanı Alpha Conde referanduma götürmek üzere yeni anayasa taslağı için çalışma başlattı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde'den

Gine'de 3. dönem yönetimde kalmak isteyen Cumhurbaşkanı Alpha Conde referanduma götürmek üzere yeni anayasa taslağı için çalışma başlattı.

Conde, "Ulusa Sesleniş" konuşmasında "Adalet Bakanı'na ülkemizin doğru çalışması için gerekli olan yeni bir anayasa taslağı hazırlaması talimatını verdim." açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanlığı bünyesinde uzman bir ekibin ön taslak üzerinde çalıştığını belirten Conde, taslağın Anayasa Mahkemesinin onayından geçtikten sonra içeriğin kamu ile paylaşılacağını ifade etti.

Gine Cumhuriyeti'nde ekim ayında Conde'nin 3. dönem için aday olabilmesine imkan sağlayacak anayasal değişiklik önerisine karşı muhalefetin desteğiyle gösteriler düzenlenmiş, 20 kişi yaşamını yitirmişti.

Conde yeniden görev yapmak istiyor

Cumhurbaşkanının en fazla iki dönem üst üste görev yapabildiği ülkede, ikinci dönem görev süresi Aralık 2020'de sona erecek Conde, 22 Eylül'de yaptığı açıklamada, parti üyelerinden üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliğine yönelik referandum ve genel seçim hazırlıkları yapılmasını istemişti.

Conde, ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik seçimde Aralık 2010'da 5 yıllığına göreve gelmiş, 2015'te yeniden seçilmişti.

Cumhurbaşkanı, Alpha Conde, Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yerli otomobille ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Elektrikle çalışacak, biri sürpriz üç modeli tanıtılacak
Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var ABD Savunma Bakanı Esper'den Erdoğan'ın "İncirlik'i kapatırız" restine yanıt: Bunun nedeni nedir görüşmem gerekiyor

Son Dakika Haberleri
22:10 TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti - Son Dakika
22:08 Balat'taki taciz şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
22:08 Kastamonu'da iki aile arasındaki silahlı kavgada 3 kişi öldü - Son Dakika
22:07 BALAT'TAKİ TACİZ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
22:03 Bostancı: "AK Parti büyücülük mü yaptı acaba, hokus pokusla mı götürüyor işi? Böyle bir şey yok" - Son Dakika
21:22 Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu - Son Dakika
20:04 Nihat Hatipoğlu, 5 bin yıllık gerçeği su yüzüne çıkardı: Hindu kitaplarında Hz.Muhammed'in adı var - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2019 22:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gine Cumhurbaşkanı Conde'den "yeni anayasa taslağı" talimatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]