Son Dakika Haberleri: Gine Cumhurbaşkanı Conde, TİKA projesinin açılışını yaptı
Son Dakika Güncel Gine Cumhurbaşkanı Conde, TİKA projesinin açılışını yaptı

Gine Cumhurbaşkanı Conde, TİKA projesinin açılışını yaptı

1 saat önce

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, TİKA tarafından donanımı gerçekleştirilen projenin açılışını yaptı.

Gine Cumhurbaşkanı Conde, TİKA projesinin açılışını yaptı, System.String[]

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, TİKA tarafından donanımı gerçekleştirilen projenin açılışını yaptı.


TİKA tarafından donanımı gerçekleştirilen merkezde; konferans ve toplantı salonları, dikiş nakış, kuaför, el yapımı sabun ve elbise boyama alanında modern bir ortamda Gineli kadınlar eğitim alıyor. Merkezde Bakanlıklar, UNDP ve FAO gibi uluslararası kurumlarda eğitim programları düzenliyor.


Coşkulu bir kalabalık tarafından karşılanan ve kabine üyelerinin de hazır bulunduğu açılış töreninde konuşan Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, "Bayanlar baylar, hükümet üyeleri, bu sabah sizlerin arasında olmaktan mutluluk duyuyorum. İktidara geldiğimde politikalarımızı kadın ve gençlik için adayacağımı söylemiştim. Çünkü kadınlar ve gençler toplumun gücüdür. Bu yüzden önceliğimizi onlara verdik. Kadınlarımız ailelerini geçindirmek için mücadele veriyor. Şehir merkezlerinde 36 adet kadın meslek edindirme merkezi var hepsini donatacağız. Daha sonra kırsal kesime odaklanacağız oralarda da benzer merkezler açacağız. Birlikteyiz ve ilerleyeceğiz buna inanın. Bugün açılışını gerçekleştireceğimiz merkezin donanımında başta TİKA olmak üzere katkısı olan diğer kurumlara da teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Tören Cumhurbaşkanı Alpha Conde ve yetkililerin merkezi ziyareti ve çalışmalar hakkında bilgi alması ile sona erdi. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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