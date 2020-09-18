Gine Cumhurbaşkanına ait olduğu iddia edilen görüntülerin 2016'da çekildiği ortaya çıktı - Son Dakika

Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye ait olduğu iddia edilen ve Türk kamuoyunda çokça paylaşılan görüntülerin, Ekvator Ginesi'nde 2016'da çekildiği ortaya çıktı.

Türkiye'de başta haber siteleri olmak üzere birçok kişi tarafından "Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde, görevinde başarısız olan Çalışma Bakanını dövdü" başlığıyla sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerin, Mart 2016'da Ekvator Ginesi Ulusal Üniversitesinde (UNGE) bir öğrenciyle hocası arasındaki kavga sırasında kayda alındığı tespit edildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da birçok internet kullanıcısının "Gineli Bakan müşavirini dövüyor" notuyla paylaştığı görüntüler, UNGE'de Hispanik Filoloji Bölüm Başkanı Filiberto Monayong ve tezinde 2 kez başarısız olan öğrencisi arasında yaşanan arbede esnasında çekildi.

Üniversitenin eski öğrencilerinin ve Youtube'da İspanyolca "Filiberto Monayong dövüldü" başlığıyla 2018'de yüklenen bir video da olayı doğruluyor.

Eylül başında dolaşıma sokulan görüntülerin nerede çekildiği ilk etapta anlaşılamasa da 82 yaşında Conde'nin yaşı itibarıyla böyle bir kavgaya karışmasının imkansız olduğu belirtilmişti.