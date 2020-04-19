Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri Kovid-19'dan hayatını kaybetti - Son Dakika

Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Gine Cumhuriyeti'nde Hükümet Genel Sekreteri ve Devlet Bakanı Sekou Kourouma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Albay Remi Lamah, yaptığı açıklamada, Kovid-19 bulaşan ve sağlık durumu cuma gününden bu yana kötüleşen Kourouma'nın hayatını kaybettiğini duyurdu. Genel Sekreter Kourouma, geçen hafta Facebook hesabından Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Ülkede, önceki gün de Bağımsız Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Amadou Salif Kebe Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti. Öte yandan Gine'de şu ana kadar görülen 518 Kovid-19 vakasından 3'ü öldü, 65'i sağlığına kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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