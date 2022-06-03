Gine'de akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika
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Gine'de akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen eylemde 1 kişi öldü

03.06.2022 17:24
Gine'de akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen eylemde 1 kişi öldü

Gine'nin başkenti Konakri'de, akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda 1 kişi başından vurularak yaşamını yitirdi.

Gine'nin başkenti Konakri'de, akaryakıt zamları nedeniyle düzenlenen protestoda 1 kişi başından vurularak yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlerde, Konakri'deki eylemde, güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan arbedede açılan ateş sonucu 19 yaşındaki Thierno Mamadou Diallo'nun hayatını kaybettiği belirtildi.

Eylemcinin başından vurulduğu kaydedildi. Silahı kimin ateşlediği bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Böylece 5 Eylül 2021'de başa gelen cunta yönetiminde ilk kez, güvenlik güçleriyle eylemciler arasında yaşanan gerginlikte bir kişi hayatını kaybetmiş oldu.

Cunta lideri ve Cumhurbaşkanı Mamady Doumbouya, mayısta, 36 ay olması kararlaştırılan geçiş süreci boyunca sokak eylemlerini yasaklamıştı.

Doumbouya'nın kararı, sivil toplum örgütleri ve insan hakkı derneklerince tepkiyle karşılanmıştı.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Yarbay Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.

Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.

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Kaynak: AA

Konakri, Gine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gine'de akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gine'de akaryakıt zamlarına karşı düzenlenen eylemde 1 kişi öldü - Son Dakika
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