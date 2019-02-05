Son Dakika Haberleri: Gine'de Altın Madeninde Heyelan: 17 Ölü

Gine'de Altın Madeninde Heyelan: 17 Ölü

1 saat önce

Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde pazar günü meydana gelen heyelanda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Gine'de Altın Madeninde Heyelan: 17 Ölü, System.String[]
Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde pazar günü meydana gelen heyelanda en az 17 kişinin öldüğü bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri bölgesine bağlı Norassoba kentinde bulunan madende pazar günü akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Çok sayıda kişinin madenin geçitlerinde mahsur kaldığı olayda, arama kurtarma çalışmaları dün başlayabildi.

Madenden 17 kişinin cesedi çıkarılırken, göçük altında kalan çok sayıda kişiye ulaşılamadı.

Kurtarılan yaralılar Norassoba Sahra Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:00 Kaynak: AA

Gine, Güncel
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