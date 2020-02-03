Gine'de altın madenindeki göçükte 8 kişi öldü - Son Dakika
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Gine'de altın madenindeki göçükte 8 kişi öldü

18 dakika önce

Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde hafta sonu meydana gelen heyelanda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gine'de altın madenindeki göçükte 8 kişi öldü, System.String[]

Gine'nin kuzeyindeki Siguiri bölgesinde bir altın madeninde hafta sonu meydana gelen heyelanda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Siguiri'ye bağlı Norassoba kentinde yeni açılan madende cumartesi günü maden girişini destekleyen sütunlar çöktü.

Çok sayıda madencinin göçük altında kaldığı olayda, 8 kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü madende, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Aynı bölgedeki başka bir altın madeninde geçen yıl şubat ayında meydana gelen çökme sonucu en az 17 kişi yaşamını yitirmişti.

Gine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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